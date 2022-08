Anteprima video: nostalgia adolescenziale e romanticismo in “Apriti cuore”, nuovo singolo di Boreale

Apriti cuore è il nuovo di Boreale fuori per Rumore di Zona / The Orchard, di cui oggi vi presentiamo in anteprima esclusiva il videoclip ufficiale.

Alessandro Morini, questo il vero nome di Boreale, è un cantautore romano che conta ad oggi oltre 3 milioni e mezzo di streaming. Nella sua musica convivono un passato punk e la brezza di un immaginario a colori pastello sparati che si porta con sé il nome stesso.

Il debutto avviene nel 2019 quando inizia a collaborare con Marta Venturini, autrice e Producer già al lavoro con Calcutta, Paola Turci, Emma Marrone, Galeffi e tanti altri. Il singolo di debutto arriva a maggio dello stesso anno e si intitola Maggio Novantasei. Seguono diversi singoli che spesso riesco a conquistare le playlist editoriali delle più importanti piattaforme streaming.

A gennaio del 2021 è uscito il suo primo EP, 622, progetto che contiene anche Tienila stretta questa felicità, brano che supera i due milioni di ascolti sulle piattaforme digitali. Nello stesso anno arrivano anche gli inediti Maledetta e Caramore.

Dopo circa un anno di pausa arrivano nel 2022 Dimentichiamoci tutto e Apriti cuore, brani che anticipano il nuovo album di Boreale in uscita in autunno.

Boreale Apriti cuore

Il nuovo singolo è stato scritto dallo stesso Boreale e prodotto da Luca D’Aversa e Marta Venturini. Questa canzone dà il via ad un nuovo percorso sonoro, caratterizzato da un sound più moderno e fresco, per il cantautore.

Un’altra canzone per l’estate e un’altra estate per specchiarsi nel mare e scoprirsi all’ogni anno più grande, ma non per forza diverso da come eri, una canzone che parla di ricordi i ricordi di quando eri bambino, i viaggi per arrivare al mare, il campeggio, i giri in bicicletta, i videogames, i parenti e il primo bagno dopo un lungo viaggio – racconta Boreale – “Apriti cuore” scava in questi ricordi per riportarli a galla…

Il videoclip, che trovate oggi in esclusiva su All Music Italia, è stato diretto da Roberto Magnanini aka Romeo Rodeo e rappresenta proprio il capitolo 2 della storia iniziata nel videoclip del singolo precedente, Dimentichiamoci tutto.

Ecco come ce lo racconta Boreale:

“Il concept ruota intorno a una storia che può essere comune a tutti: un giorno d’estate, vento sulla faccia e tanta libertà: In questa spensieratezza arrivano gli sguardi di due ragazze, un gioco, un corteggiamento su due motorini che viaggiano sul lungomare, nostalgia adolescenziale e romanticismo.“

Le protagoniste del video insieme a Boreale sono Roberta Sardella e Caterina Biasiol. A seguire il video e il testo del brano.

APRITI CUORE TESTO

Siamo dentro un′altra epoca

Con le mani in tasca e i sogni

Che non ricordi più

Andavamo in giro in bici

Il campeggio ed altre storie

Il pallone e i videogame

Io per te accenderei questo cielo

Ogni volta che vedi nero

Ma è vero che esiste

Chi su macerie ci costruisce

Apriti cuore fai presto

Non ho più una logica

Mi sono perso nel bosco

Miliardi di stelle senza età

Se c’è una cosa che voglio ricordare

È un′altra estate da specchiarsi nel mare

E quando le onde si avvicinano a noi

Ci vuole molto coraggio per vivere

Senza guardare gli altri e non andare giù

Non sai mai come finisce

Ma non importa ora

ogni cosa parla di te

Io per te accenderei questo cielo

Ogni volta che vedi nero

Ma è vero che esiste

Chi su macerie ci costruisce

Apriti cuore fai presto

Non ho più una logica

Mi sono perso nel bosco

Miliardi di stelle senza età

Se c’è una cosa che voglio ricordare

È un’altra estate da specchiarsi nel mare

E quando le onde si avvicinano a noi

Scusami tanto ma ho soltanto

Voglia di correre

Non importa se anche questa sera finisce

Non temere non c′è fretta e non nasconderti

Una canzone ci sorprenderà oggi

Apriti cuore fai apriti cuore fai

Apriti cuore fai presto

Non ho più una logica

Mi sono perso nel bosco

Miliardi di stelle senza età

Se c′è una cosa che voglio ricordare

È un’altra estate da specchiarsi nel mare

E quando le onde si avvicinano a noi

Questa canzone ci sorprenderà oggi

Un′altra estate ci sorprenderà

Questa canzone ci sorprenderà oggi

Un’altra estate ci sorprenderà

Questa canzone ci sorprenderà oggi

E quest’estate ci sorprenderà