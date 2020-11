Boosta firma un accordo editoriale con Warner Chappell Music Italiana

Davide Boosta Dileo ha firmato un accordo editoriale con Warner Chappell Music Italiana.

Boosta co-fondatore e tastierista dei Subsonica è un artista poliedrico con più di vent’anni di carriera ed è considerato anche uno dei migliori dj italiani.

L’accordo con Warner Chappell Music Italiana prevede il controllo e la gestione delle edizioni dei brani del suo nuovo album da solista Facile, uscito pochi giorni fa.

Facile è disponibile in formato CD, Vinile e in digitale per l’etichetta Warner Music Italy.

L’album è stato composto, arrangiato e suonato interamente da Davide Boosta Dileo e contiene 12 composizioni inedite nate dall’unione di melodie, pianoforti ed elettronica.

Il Managing Director di Warner Chappell Music Italiana, Roberto Razzini dichiara:

“Sono felice di questa collaborazione, ritrovata e rinnovata, con Davide Boosta Dileo per il suo secondo lavoro solista ‘Facile’. Un album interamente composto, suonato e realizzato in prima persona, sicuramente molto ispirato, ricco di melodie e senza una caratteristica temporale esplicita. La perfetta colonna sonora del nostro quotidiano, come di un film o di un evento, di oggi o di domani. Perfetta rappresentazione di come la musica di qualità possa adattarsi, con semplicità e completezza, e accompagnare lo scorrere del nostro tempo”

Boosta aggiunge