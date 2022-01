Il primo singolo del 2022 per Blind è “Non mi perdo più”

Blind Non mi perdo più testo e significato del nuovo singolo del rapper rivelazione di X Factor 2020.

Franco Rujan, questo il vero nome di Blind, continua a lanciare musica con Sony Music dopo il buon riscontro della sua Cuore nero, brano che ha superato 3 milioni di visualizzazioni e conquistato il disco di platino.

Nel 2021 Blind ha pubblicato Promettimi con Gué Pequeno e Nicola siciliano, partecipato al brano Non cambi mai di Mameli con Nashley, e lanciato durante l’estate Cicatrici e Triste. Quest’ultima canzone, prodotto da SIXPM lo ha visto duettare con Giaime.

Ora è arrivato il momento di nuova musica con il primo singolo lanciato dall’artista nel 2022.

BLIND NON MI PERDO PIÙ SIGNIFICATO

Ecco come il rapper racconta questa nuova canzone…

Ti capiterà nella vita di avere certezze che si trasformano in dubbi, ostacoli sulla tua strada e gli affetti che avresti voluto a fianco per tutta la vita se ne vanno. In questo periodo così difficile per tutti, ognuno di noi deve aggrapparsi a qualcuno o qualcosa per non perdersi. Un’isola sicura. Per me è stato l’amore.

Non mi perdo più esce in radio e in digitale venerdì 21 gennaio per Sony Music.

BLIND NON MI PERDO PIÙ testo e audio

In arrivo il 21 gennaio