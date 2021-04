Mameli nel nuovo singolo, “Non cambi mai”, coinvolge Blind e Nashley

Mameli Non cambi mai testo e significato del nuovo singolo che vede la partecipazione di Blind e Nashley.

Mario Castiglione, in arte Mameli, dopo la partecipazione qualche anno fa ad Amici di Maria De Filippi e la pubblicazione dell’EP Inno (Hokuto Empire con distribuzione Sony Music), e il lancio dei singoli Latte di Mandorla e Anche quando fuori piove feat. Alex Britti, seguiti dall’album Amarcord del 2020 è pronto a tornare con nuovo musica e nuove collaborazioni.

Esce venerdì 16 aprile per Sony Music Italy Non cambi mai, brano che vede la partecipazione della rivelazione dell’ultima edizione di X Factor, Blind, e di Nashley.

Questo nuovo brano rappresenta una continua lotta interiore: da una parte la voglia di scoprire, dall’altra la paura di perdersi. Una canzone che nasce dall’unione creativa dei tre artisti e dalla fusione dei loro universi musicali, per quanto diversi tra loro, come conferma Mameli…

”Quando eravamo lì in studio a registrare ognuno sentiva il pezzo come suo. Non ci siamo mai detti in faccia quale fosse il concetto secondo il quale stavamo scrivendo e non penso glielo chiederò in futuro: è bello pensare che in quel momento ognuno avesse la sua idea e che alla fine tutte siano sfociate in un unico discorso.

Questo pezzo in particolare è nato a Bologna, a casa del mio chitarrista Ciccio. Non avevo grossi piani, quella notte scrissi soltanto la mia strofa e il ritornello. Poi ho conosciuto Blind e ho pensato che la sua voce calzasse a pennello. Sentivo che il pezzo fosse molto fresco e leggero, ma nella mia testa volevo dargli anche un tono più dark. Qualche giorno dopo è venuto Nashley da me in studio, ha ascoltato la canzone, gli è piaciuta e ho pensato fosse la persona perfetta. Nelle settimane successive ci siamo ritrovati tutti e tre in studio da me, abbiamo scritto e registrato tutto.”