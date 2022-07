Il sogno di Blanco non ha confini... 64.000 persone per lui a Roma e il padre sul palco (VIDEO)

Blanco non ci può credere… 64.000 persone per lui alla doppia data di Rock in Roma. Riccardo Fabbriconi continua a mettere a superarsi diventando l’artista della generazione Z di maggior successo capace di portare a casa numeri discografici e live da record, un po’ come Ultimo, e canzoni che non posso essere confuse con quelle di nessun altro e che sembrano piacere in maniera trasversale a giovani e non. Un po’ come successe per Tiziano Ferro vent’anni fa.

Senza scordare una vittoria (su una partecipazione) al Festival di Sanremo, l’Eurovision Song Contest e un totale di 41 dischi di platino e 4 dischi d’oro. E tutto questo con un solo disco all’attivo, Blu celeste (qui la nostra recensione).

Per celebrare questo successo Blanchito ha voluto invitare sul palco di Roma, tenendolo abbracciato a sé durante tutta l’esibizione sulle note di Notti in bianco, suo padre.

“Voglio far salire una persona importante, lui c’è stato fin dall’inizio, mio padre, dove sei papà?“, ha detto durante lo show. Un ennesimo gesto che dimostra quando Blanco sia legato alla famiglia dopo l’abbraccio dato nella platea dell’Ariston a Sanremo.

Qualche giorno prima, a fronte del successo live e del vasto pubblicato incontrato di date in data il 19enne aveva postato queste intense parole…

“Dopo il concerto ho pianto non lo facevo da tanto.

Per una serie di motivi dolore, gioia di quel momento e la bellezza anche del imperfezione della sfortuna e la fortuna di come succedono le cose. Sono un ragazzo normalissimo che ha iniziato a scrivere nella cantina di casa sua 3 anni fa per gioco perché amavo la musica e la amo. Stasera 40 mila persone hanno cantato una canzone scritta proprio in quella cantina con una penna blu su quaderno a righe di scuola. “

Qui a seguire il video del momento e le parole postate da Blanco sui social. Il padre dell’artista, visibilmente commosso (come il pubblico presente), dopo qualche secondo ha voluto lasciare il palco al figlio.

Mi dovevo far perdonare tante cose da mio padre e oggi vederlo orgoglioso di me è la cosa più bella che ci sia. 64 mila persone in due giorni incredibile, magico, assurdo fino a 2 anni fa lavoravo in pizzeria e non mi sarei mai immaginato tutto questo… è proprio vero a volte bisogna lasciare tutto e seguire il proprio sogno.