Blanco canterà allo Stadio Olimpico per l’amichevole Roma – Shakhtar. Ecco come acquistare i biglietti

Blanco Live Olimpico Biglietti. Blanchito approda allo stadio Olimpico di Roma ma non per un suo concerto. L’artista infatti sarà protagonista di una speciale esibizione durante la partita amichevole tra la Roma e Shakhtar.

L’annuncio arriva direttamente dal profilo Instagram ufficiale della AS Roma, subito ricondiviso dal cantautore…

Un ritorno extra speciale… il nostro ritorno all’Olimpico sarà segnato da una prestazione speciale di Blanco durante l’intervallo contro lo Shakhtar.

Al momento non è noto se Blanco si esibirà con solo un brano o più di uno. Quel che è certo è che una sua canzone, Finché non mi seppelliscono, è diventata in maniera autonoma per scelta dei tifosi, un inno per tutte le squadre.

Blanco Live olimpico biglietti per l’amichevole Roma – Shakhtar

La partita si svolgerà domenica 7 agosto alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Ecco come acquistare i biglietti.

La vendita libera ha avuto inizio alle ore 12 di lunedì 25 luglio. Ogni tifoso, potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.

Per tutto il periodo di vendita, gli abbonati 2022-23, potranno usufruire di un prezzo dedicato, per l’acquisto di biglietti aggiuntivi, anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento, fino a un massimo di 2 biglietti, per singola transazione cliccando sull’apposito link.

Dove comprare i biglietti:

Sito AS ROMA

CONTACT CENTER AS ROMA (solo per l’acquisto ridotto disabili/invalidi 100%) – Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.00-18.30)

PUNTI VENDITA VIVATICKET

PUNTO VENDITA STADIO OLIMPICO (solo il giorno della partita) – Viale delle Olimpiadi, 61 Vedere mappa

I biglietti per le zone premium, Olayers Zone e Tribuna 1927, sono SOLD OUT.

Sold out anche tutti i biglietti standard tranne per le seguenti aree: