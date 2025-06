BigMama torna con una bomba k-pop da club e mastica la sua “Bubble Gum”

BigMama, Bubble Gum: significato del testo del nuovo singolo

In rotazione radiofonica da venerdì 13 giugno e già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, Bubble Gum (Pluggers / Epic Records / Sony Music Italy) è il nuovo singolo di BigMama che, dopo il successo alla conduzione dell’Eurovision Song Contest 2025 in coppia con Gabriele Corsi, torna con una bomba k-pop da club, prodotta da Damiank e Madfingerz.

BIGMAMA, “BUBBLE GUM”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Con il suo ritmo travolgente, tutto da ballare, Bubble Gum fonde melodie irresistibili e barre affilate con immagini iconiche e provocatorie.

Ed ecco che, tra occhiali da sole, tacchi neri e Audi rosse, BigMama sfreccia in un’estetica potente e spudorata, giocando con alcuni cliché e contrasti: plastica e passione, cherry e sangue, amore e autosufficienza.

“Tu balla lady nonchalance / Uno shot al cuore non sarà / L’unico amore bloody cherry Bubble gum”, canta l’artista nell’inciso, che è una miccia pronta a esplodere in cuffia, in macchina, in spiaggia… ovunque!

TESTO DEL BRANO

Tu dimmi quello che vuoi

Io resto sola con me

Cubi di ghiaccio sotto occhiali da sole

SPF sopra i tattoo

È solo un gioco da te

Che se ci pensi stiamo meglio da sole

E se il sole bacia i belli

Io c’ho fatto sexting ieri

Pelle dei serpenti

Le indosso a tempo tacchi neri

One two three four

Tokyo drift e pay tonight

One two three four

Ride or die

Tu balla lady nonchalance

Uno shot al cuore non sarà

L’unico amore bloody cherry Bubble gum

Ti canta lady nonchalance

Il mio shot al cuore ti darà

L’unico amore bloody cherry bubble gum

Bloody cherry bubble gum

Il mio cuore mastica

Sa di bloody cherry bubble gum

Bloody cherry bubble gum

Bambola di plastica

Sai di bloody cherry bubble gum

Bloody cherry bubble

Non perdiamo tempo che è priceless

Non guardo né le altre

né il price-tag

C’è chi mi ama

Chi mi chiama mama

One shot one kill per me

Guido sporca

Uno odiosa

Non do retta a uno alzo voce grossa

Porto magnitudo tre ma tutto scossa

Paga uno sei zero

E quanto costa mama

One two three four

Tokyo drift e pay tonight

One two three four

Ride or die

Tu balla lady nonchalance

Uno shot al cuore non sarà

L’unico amore bloody cherry Bubble gum

Ti canta lady nonchalance

Il mio shot al cuore ti darà

L’unico amore bloody cherry bubble gum

Bloody cherry bubble gum

Il mio cuore mastica

Sa di bloody cherry bubble gum

Bloody cherry bubble gum

Bambola di plastica

Sai di bloody cherry bubble gum

Bloody cherry bubble gum

Fino al mattino riflesso nell’acqua di me

Mi toglie il respiro e mi dice di lasciarti andare

Un tuffo dall’alto se cado è più forte di me, di me, di me

Tu balla lady nonchalance

Uno shot al cuore non sarà

L’unico amore bloody cherry Bubble gum

Ti canta lady nonchalance

Il mio shot al cuore ti darà

L’unico amore bloody cherry bubble gum

Bloody cherry bubble gum

Il mio cuore mastica

Sa di bloody cherry bubble gum

Bloody cherry bubble gum

Bambola di plastica

Sai di bloody cherry bubble gum

Bloody cherry bubble

Bubble gum