BigMama al fianco di Elodie: “Dietro le polemiche c’è ancora la voglia di coprire le donne”

Nata in un paesino della provincia di Avellino, BigMama rappa con il suo flow unico e magistrale su una serie di temi di strettissima attualità, che oggi toccano tanti ragazzi e che lei stessa ha vissuto sulla propria pelle, e con questo background approda al Festival di Sanremo 2024 con “La Rabbia Non Ti Basta“.

“Nonostante i miei 23 anni, non ho avuto una vita facile. Prima il bullismo, poi le violenze fisiche e sessuali e infine il cancro. Tutti questi momenti, però, mi sono serviti e mi servono tutt’ora per capire che, se voglio fare qualcosa, posso farlo”.

Durante un incontro con la stampa, la giovane rapper ha inoltre parlato dell’importanza di chiedere aiuto, soprattutto in questo periodo storico, in cui – grazie ai social – le persone sono più aperte a parlare di bullismo e di disturbi mentali.

“Quando ero piccola mi tenevo tutto per me, perché pensavo che i miei genitori non mi potessero capire e, in realtà, era proprio così“, racconta BigMama.

“Il mio problema principale era che non potevo parlare con nessuno. Nessuno mi capiva. I miei genitori non mi hanno mai aiutata da questo punto di vista. Da piccola non dicevo loro nulla per non dargli un dispiacere. Non avevo né il coraggio né la spinta emotiva. I miei genitori non sono mai stati miei amici“.

Poi, però, tutto è cambiato ed oggi “durante i miei concerti, papà sta sul palco con le bandierine del Pride in mano per far capire ai ragazzi che sono sotto che possono parlare con i loro genitori, perché sono pur sempre i loro genitori e saranno disposti ad accettarli così come sono”.

Bigmama al fianco di Elodie

Parlando della sua prima vera apparizione al Festival di Sanremo 2023 – al fianco di Elodie, nella serata dedicata alle cover – BigMama ha infine difeso la collega nell’ambito delle polemiche sull’esposizione del proprio corpo:

“Nel ‘pacchetto donna’, sin da quando nasciamo, c’è una missione, che consiste nel dare fastidio in alcuni contesti. Elodie non è la prima e non sarà l’ultima. Lei lo fa in una maniera così tanto naturale che dà fastidio. Quando lo fa, è spudorata”, spiega la rapper.

Poi, incalza: “Dietro queste polemiche c’è ancora quella voglia di voler coprire le donne. Qualsiasi cosa facciamo, verremo sempre criticate”.