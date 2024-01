BigMama a Sanremo 2024: “La più grande paura? Deludere me stessa”

BigMama debutta al Festival di Sanremo 2024 con “La Rabbia Non Ti Basta“, un brano dedicato alla Marianna (questo il vero nome dell’artista) bambina, che custodisce un messaggio universale.

“Questo brano chiude un cerchio di rivalsa. È stato uno sfogo velocissimo, con il quale ho voluto chiedere scusa alla me bambina. Quando sei piccolo, non hai un posto sicuro, non sai dove collocarti e le persone ti odiano, la prima risposta che hai è l’odio. Il mio vettore primario era la rabbia. A 13 anni scrivevo dei testi struggenti. Questa rabbia, però, la sfogavo anche su me stessa.

Con questo brano ho voluto dire alla Marianna bambina: ‘Tutta questa rabbia non ti serve, non ti basta arrabbiarti per stare meglio. Devi fare molto di più'”.

Ma il brano, come sopra accennato, ha anche un messaggio universale: “Quando gli altri non credono in quello che vuoi fare, devi essere il primo a crederci“, chiosa BigMama. E aggiunge: “Non avere paura di credere in te stesso e non dare troppo peso a quello che dicono gli altri. Se vuoi fare una cosa, falla. Garda al tuo futuro, pensa solo a quello“.

Parole che BigMama si ripete spesso, cercando di non dipendere troppo dal pensiero delle altre persone: “Purtroppo, do ancora troppa retta agli altri. Sicuramente, il giudizio della gente mi interessa di meno, ma non posso e non potrò mai essere indifferente, perché ho passato gran parte della mia vita a giudicarmi per come mi giudicavano gli altri“.

E, a questo proposito, la rapper ha raccontato quanto le prime prove con l’orchestra siano state di fondamentale importanza in questo percorso di avvicinamento al Festival di Sanremo 2024: “Avevo molta paura. Appena i violini hanno iniziato a suonare, ho pianto tutte le lacrime che avevo. Sono molto emotiva. Quello è stato un po’ il momento della realizzazione vera. Durante le prove ho capito che io quel posto me lo merito davvero“.

BIGMAMA a SANREMO 2024 con sissi, la Niña e Gaia

Venerdì 9 febbraio, durante la serata dedicata alle cover, BigMama salirà sul palco insieme a Sissi, la Niña e Gaia, con le quali interpreterà “Lady Marmalade” con l’aggiunta di alcune barre inedite: “Al mio fianco ho voluto tre donne giovani, che possono fare tanto. Il mio obiettivo è infatti quello di dimostrare che le donne giovani come me sanno sfondare un palco di quella portata. E poi, l’unione fa la forza”.

Ma qual è la più grande paura di BigMama? “La mia paura più grande è quella di deludere me stessa e le mie aspettative“.