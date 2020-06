E’ uscito per Sperling & Kupfer il libro di Big Fish Il Direttore del circo – Come sopravvivere alla musica.

Un racconto reale in cui il producer racconta una carriera decisamente atipica che all’inizio lo ha visto al fianco di Tormento nei Sottotono. Poi negli ultimi anni è diventato uno dei più ambiti produttori che grazie al suo sapiente e innovativo guizzo musicale ha conquistato la fiducia di numerosi artisti della scena urban.

Big Fish nel tempo si è conquistato l’appellativo di Re Mida, in quanto tutto ciò che tocca si trasforma in oro.

“Lo dedico a tutti i ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco e capire qualcosa in più sul mondo della musica, ma soprattutto a chi pensa di sapere già tutto.”

Questo il messaggio che l’artista ha postato sui social in occasione dell’uscita dell’interessante volume.

BIG FISH IL DIRETTORE DEL CIRCO – COME SOPRAVVIVERE ALLA MUSICA

Il libro di Big Fish si può considerare come un utile manuale in cui l’artista racconta in prima persona curiosità e aneddoti su un mondo difficile che assomiglia sempre più a un circo.

“Il fatto di non lasciarsi rodere dalle incertezze ma alimentarsi di esse è proprio ciò che distingue un vero artista da un semplice fabbricante di canzoncine usa-e-getta.

L’ho imparato sulla mia pelle: ogni volta che ero convintissimo che un pezzo avrebbe ottenuto successo, è stato quasi immancabilmente un fallimento.”

Queste alcune parole tratte da Il Direttore del Circo.

Big Fish incontrerà virtualmente i fans in un instore in diretta streaming.