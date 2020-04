“Per farti felice” è il nuovo singolo di Biagio Antonacci

Biagio Antonacci lancia il nuovo singolo Per farti felice.

Il brano in rotazione radiofonica dal 4 maggio è il terzo estratto dall’ultimo album di inediti Chiaramente visibili dallo spazio.

Per farti felice, estratto dal suo quindicesimo disco, fa seguito a Ci siamo capiti male e Ti saprò aspettare.

Il singolo è prodotto e arrangiato da Taketo Gohara, Placido Salamone e Biagio Antonacci. L’arrangiamento d’archi è di Stefano Nanni, i fiati sono arrangiati da Massimo Zanotti.

Biagio Antonacci ha collaborato con musicisti importanti: il percussionista brasiliano Mauro Refosco (David Byrne, Red Hot Chili Peppers), il bassista Spencer Zahn (Charlie Haden, Kimbra). Al brano ha partecipato anche l’EdoDea Ensemble.

Il brano è una ballad dal ritmo incalzante in cui Antonacci “condensa temi della sua continua ricerca ed il suo continuo domandarsi, dove a parlare ora è una persona, ora due, ora gli altri, ora tutti noi”.

“Per farti felice

l’equilibrio che ho dentro

sarebbe per te il mio regalo

ogni passo che faccio

sarebbe il tuo passo ideale”

Biagio Antonacci Per farti felice testo e audio

Per farti felice

L’equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo

Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale

L’ho rubato soltanto una volta l’ho fatto per te

(Per farti felice)

Per farti felice

Ti darei la mia casa per farti svegliare nel verde

La natura potrebbe mischiarsi tra i folti capelli che hai

E daresti più luce alle ultime stelle rimaste

Per farti felice

Comincio a ballare a culo col mondo

Io senza vergogna

Tu senza uno stile

E vivere, vivere, vivere, vivere, ehi

Vivere, vivere, vivere, vivere, ehi

Quindi aspetto che venga la notte per fare una figlia e chiamarla Melin

Perché io sono parte del vento puntuale mi assento soltanto così

Se io fossi rosa ti sorprenderei la sera

Fossi vetro ti proteggerei

Per farti felice

Fermerei tutto quello che passa lasciando una traccia

Straccerò queste lettere scritte soltanto per hobby

Cercherò condizioni ideali o metterò pali

Per farti felice

Comincio a ballare

A culo col mondo

Io senza rivali

Tu senza le scarpe

E vivere, vivere, vivere, vivere, ehi

Vivere, vivere, vivere, vivere, ehi

Quindi aspetto che venga la notte per fare una figlia e chiamarla Melin

Perché io sono parte del vento puntuale mi assento soltanto così

Se io fossi rosa ti sorprenderei la sera

Fossi vetro ti proteggerei

Per farti felice

Per farti felice

Viva

Dalla parte del tramonto sempre

Fino a renderci più evanescenti

Fossi rosa ti sorprenderei la sera

Fossi vetro ti proteggerei

Per farti felice, yeah

Per farti felice

(Quindi aspetto che venga la notte per fare una figlia e chiamarla Melin)

(Perché io sono parte del vento puntuale mi assento soltanto così)

Per farti felice