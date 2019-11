Biagio Antonacci Ci siamo capiti male testo e audio del nuovo singolo del cantautore di Rozzano fuori da oggi.

Il singolo anticipa l’uscita del nuovo disco di inediti, Chiaramente visibili dallo spazio in uscita per Iris / Sony Music (ve ne abbiamo parlato qui) e disponibile dal 29 novembre.

L’album da oggi è in preorder su iTunes e presave su Spotify.

Chiaramente visibili dallo spazio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali ed in versione fisica in CD e Vinile.

Questo quindicesimo progetto di inediti segue l’album Dediche e manie del 2017.

Ci siamo Capiti male, il nuovo singolo

Ci siamo capiti male è una canzone d’amore che, oltre a mettere in luce l’anima latina dell’artista, anticipa con i suoi ricchi intarsi musicali alcuni degli elementi portanti del nuovo album.

La produzione, come per il resto dell’album, è di Taketo Gohara, Placido Salamone e dello stesso Biagio Antonacci.

Biagio Antonacci Ci siamo Capiti male testo e audio

Ci siamo capiti male

ma siamo capitati bene

ci siamo capiti male

abbiamo tempo per rifare

abbiamo tempo per morire

ci siamo capiti male

Amore no

amore mio non posso perderti

non ho più voce per convincerti

amore no

Ci siamo capiti male

ma abbiamo cominciato bene

ci siamo capiti male

è stato un canto di sirene

ero distratto e senza vele

ci siamo capiti male

Amore no

amore mio non posso perderti

ho chiesto ancora scusa al tuo Dio

che non sarà mai il mio

c’è un insieme di pericoli

sarò capace anche di vivere

se tu non stai con me

Amore no, no, no

amore mio non posso spegnerti

ho chiesto ancora scusa al tuo Dio

che non sarà mai il mio

c’è un insieme di pericoli

sarò capace anche di vivere

se tu non stai con me

Ci siamo capiti male

Ci siamo capiti male

Immagine di copertina estratta dai social dell’artista