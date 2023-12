Biagio Antonacci, in attesa del nuovo album “L’Inizio” arriva “A Cena Con Gli Dei”

Biagio Antonacci, “A Cena Con Gli Dei“: significato del testo del nuovo singolo

Biagio Antonacci sta per tornare con nuova musica e – in attesa del nuovo album, “L’Inizio“, che uscirà il 12 gennaio 2024 (Iris / Epic Records / Sony Music ITaly) – presenta “A Cena Con Gli Dei“, un brano uptempo che parla di relazioni e di consapevolezza, che sarà disponibile in tutti i digital store a partire da venerdì 29 dicembre.

“A Cena Con Gli Dei”: significato del brano

“A Cena Con Gli Dei è una canzone che parla di inizi, di come sia difficile lasciare andare e di quanto l’ego personale influisca sul processo di consapevolezza“, spiega Antonacci. “Quando un rapporto finisce restiamo meravigliati. Pensiamo di aver dato il massimo e dunque chi può essere meglio di noi? Solo degli dei“.

Biagio prosegue poi: “Quando inizia il processo della consapevolezza, che passa anche da una dolorosa solitudine come canto in ‘la solitudine spreca il tempo di una persona normale’, capisci che spesso le relazioni sono dei ‘regimi’, fatti di regole. Quando si innescano queste dinamiche, qual è la naturale reazione? Spostarsi verso il confine di un rapporto che diventa un terreno minato ‘Io sottomesso al regime, mi sposto verso il confine, se cado dentro le spine, se salto sopra le mine, non mi venire a cercare’) Ormai è tardi, tu sei già a cena con gli dei“.

“A Cena Con Gli Dei”: testo del brano

Biagio Antonacci, “l’inizio”

Anticipato da “Seria” (3.005.552 stream), “Telenovela” (2.356.538 stream), “Sognami” feat Tananai e Don Joe (4.392.157 stream), “Tridimensionale” (2.349.564 stream) e “A Cena Con Gli Dei“, “L’Inizio” è il sedicesimo album in studio di Biagio Antonacci e arriva a quattro anni di distanza dal precedente “Chiaramente visibili dalla spazio“.