Bershka & DICE, Anna è la nuova ambasciatrice della piattaforma “Moved by Music”

Anna, l’artista femminile italiana più ascoltata su Spotify, è la nuova ambasciatrice di “Moved by Music“, piattaforma creata da Bershka & DICE che permette di scoprire le ultime novità musicali, gli artisti emergenti, le scene che in questo momento animano la cultura e tutti i concerti, le feste e i festival in cui Bershka sarà presente come brand.

A tal proposito, giovedì 14 settembre ai Magazzini Generali di Milano ci sarà il party ufficiale di Bershka in collaborazione con BRESH, festa nata per le strade di Buenos Aires e diventata la festa più popolare in America Latina e USA (Biglietti disponibili su DICE).

Per quanto riguarda Anna, invece, in qualità di nuovo volto di “Moved by Music“, per tutto il mese di settembre la rapper italiana sarà la protagonista di alcuni contenuti esclusivi, come playlist speciali, give away di biglietti, interviste e tanto altro.

Per rimanere aggiornati su tutto basterà seguire il canale Instagram ufficiale o visitare il sito del brand. In alternativa, si potrà utilizzare la piattaforma “Moved by Music”, in collaborazione con DICE.

Moved by Music: perché proprio Anna?

Nonostante la sua breve carriera nel mondo della musica, Anna è diventata un fenomeno di massa a livello internazionale, arrivando ad avere più di 1 milione di follower sul suo account Instagram, oltre un milione e mezzo di follower su TikTok e più di 700 milioni di streaming su Spotify.

Dal successo del suo singolo di esordio (“Bando“, 2020 – quasi 57 milioni di stream su Spotify), che l’ha portata in cima alle classifiche più influenti della scena musicale urban, Anna non ha più smesso di creare successi con le sue rime inconfondibili, oltre ad aver realizzato un gran numero di collaborazioni musicali con alcuni dei più grandi nomi del rap nazionale: da MadMan a Gemitaiz, passando per Guè, Lazza, Yung Snapp, Capo Plaza e tanti altri.