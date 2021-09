B3N canta per la prima volta con Bella Thorne nel singolo “Up in flames”

Benjiamin Mascolo Up in flames è il nuovo singolo con il nome d’arte di B3N, il primo in duetto con l’attrice, nonché sua compagna nella vita, Bella Thorne.

Dopo averli visti fianco a fianco nel video del singolo di B3N, Finchè le stelle non brillano, Benjamin Mascolo e Bella Thorne questa volta cantano insieme. L’occasione è il brano Up in flames in uscita il 24 settembre.

La canzone è stata prodotta da Noah Conrad (produttore per i BTS, LANY, Niall Horan e Billie Eilish) ed è parte della colonna sonora del film che li vede protagonisti, Time is up, diretto da Elisa Amoruso e in uscita in Italia il 25, 26, 27 ottobre con distribuzione 01 Distribution.

Benjiamin Mascolo Up in flames con Bella Thorne

B3N canta quindi per la prima volta in inglese in questa canzone che accompagna la storia d’amore tra Roy, il suo personaggio nel film, e Vivien (interpretata da Bella).

Vivien è una studentessa con la passione per la fisica e il desiderio di entrare in una prestigiosa università americana. Vive la sua vita come una formula matematica che la spinge a rimandare al futuro la propria felicità.

Roy invece è un ragazzo problematico, tormentato da un trauma vissuto da bambino, che sembra rincorrerlo inesorabilmente e mandare continuamente in fumo tutti i suoi sogni.

Ma anche le scienze esatte hanno le loro variabili e, come sempre accade, la vita riesce a intrecciare i suoi eventi in modi sorprendenti e inaspettati.