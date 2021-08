“Time is up” svelata data di uscita e locandina del film di Benjamin Mascolo con Bella Thorne

Benjamin Mascolo è pronto al debutto al cinema con il film Time Is Up che lo vedrà recitare al fianco della fidanzata, Bella Thorne.

L’ex metà del duo Benji & Fede reduce dalla pubblicazione del primo progetto musicale da solita con il nome d’arte di B3N, ha deciso di buttarsi in questa nuova avventura in arrivo in Italia nel mese di ottobre 2021.

BENJAMIN MASCOLO TIME IS UP – IL FILM

Alla regia del film c’è la Elisa Amoruso che si è occupata anche della sceneggiatura insieme a Lorenzo Ura e Patrizia Fiorellini. Il film è prodotto da Marco Belardi insieme alla Lotus Production e alla Leone Film Group Company Rai Cinema. Il film è stato girato in Italia e America.

Nel cast ci saranno oltre a Bella Thorne e Benjamin Mascolo anche Sebastiano Pigazzi, Roberto Davide, Giampiero Judica, Giulio Brizzi, Nikolay Moss e Bonnie Baddoo.

Questa la trama di Time Is Up:

Due liceali, Vivien e Roy, hanno un carattere molto diverso. Vivien è una studentessa modello con la passione per la fisica che vorrebbe entrare in una prestigiosa università americana. Vive la sua vita un po’ come una formula matematica che la porta a rimandare sempre la ricerca della sua felicità.

Roy, invece, è un ragazzo problematico, che a causa di un trauma vissuto quando era bambino sembra essere costantemente tormentato dal suo passato.

La vita porta i due ragazzi a scontrarsi casualmente in una serie di circostanze estremamente sorprendenti. Sarà proprio un evento inaspettato, infatti, che porterà i due protagonisti a fermarsi un attimo e a cercare di riprendere in mano la loro vita. Poco alla volta i ragazzi inizieranno a vivere nel presente che si rivelerà essere molto più emozionante di quello che avevano immaginato.

Qui a seguire la locandina e la data di uscita del film.

Il film uscirà il 9 settembre in America mentre in Italia sarà proiettato per tre giorni: il 25, 26 e 27 ottobre.