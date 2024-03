Benjamin scrive a Federico Rossi… ritorno musicale er Benji & Fede in vista?

Benji & Fede, Benjamnin Mascolo e Federico Rossi sono stati in coppia tre i fenomeni pop di maggior successo del mercato discografico italiano fino alla rottura avvenuta nel 2020. Ora attraverso alcune storie Instagram sembrano suggerire la possibilità di un ritorno di fiamma per il duo.

Conosciutisi su internet nel 2010 i due ragazzi hanno fatto il loro debutto discografico con Warner Music Italy nel 2015 e, nel 2020, dopo quattro album, diversi singoli di successo tra cui “Moscow Mule” e “Dove e quando“, 17 dischi di platino e 9 dischi d’oro, annunciato la separazione musicale.

I rapporti tra i due ragazzi col tempo si erano incrinati e Fede aveva dichiarato a giugno del 2023 a Cosmopolitan:

“La decisione non è stata mia, ora posso dirlo. Ero in studio, un giorno Benji arriva e mi dice che non riesce più a stare dentro a questo rapporto. Non riusciva più a continuare per ovvi motivi suoi. Per me è stata una presa di coscienza e di accettazione […] Se è successa, se è arrivato a dirmelo, vuol dire che c’era un punto di rottura che non avrebbe permesso che le cose rimanessero come erano state fino a quel momento. Ho preso atto e sono andato per la mia strada.“

Dal canto suo Benjamin ha vissuto anni molto difficili dovuti soprattutto ad alcuni eccessi, alla depressione e alla relazione, poi conclusasi, con l’attrice americana Bella Thorne. Entrambi hanno portato avanti percorsi da solisti senza mai riuscire a replicare il grande successo del duo Benji & Fede.

Dal 2021 al 2023 Federico Rossi ha pubblicato 7 singoli di cui uno in duetto con Ana Mena conquistando due dischi di platini. Meno fortunato il percorso solista di Benjamin che, con il nome d’arte di B3N prima e Benji dopo, ha lanciato con scarsi risultati due EP, “California“ e “Il mio miglior nemico“.

Benji & Fede, ritorno in vista?

Attraverso le sue storie Instagram nella giornata del 25 marzo 2024 Benjamin ha scritto una lettera pubblica a Federico per raccontare quanto sia stato importante il loro rapporto…

“Caro Federico Rossi ti scrivo una lettera perché penso che questo sia il modo migliore per parlarti con il cuore in mano. Chi lo sa meglio di noi come ci si sente essere soli, incompresi, senza una direzione precisa e uno a bussola nel mondo? […] Entrambi siamo stati persi per tanti anni, ci siamo persi crescendo e ci perdiamo costantemente e, anche se odio sentirmi ‘perso’, preferisco questa insicurezza che il falso senso di sicurezza di una vita con il freno a mano tirato. Io qui ti scrivo per dirti che anni fa ci siamo trovati, e potremmo farlo di nuovo. Insieme insieme abbiamo fatto qualcosa di magico. Tu mi dai una leggerezza e un respiro a pieni polmoni che è unico del tuo modo di essere; è nella tua voce, è nella tua personalità, ironica e brillante tratti, a volte anche infantile che mi fa incavolare, ma innegabile che è il tuo dono, quello di rendere tutto più diretto, fruibile, efficace, consumabili e soprattutto bello con la B maiuscola. […] Come Ying e Yang io penso di darti invece quella profondità che a volte non riesce a esprimere.non ti manca la profondità fratello, è un oceano dentro ma hai più paura di me di navigarci, proprio come io ho paura tremenda di stare in superficie avere gli occhi puntati addosso, anche se a volte ci scambiamo quasi in simbiosi, per compensarci.“

Ed è sul finale della lunga lettera che Benjamin Mascolo chiede pubblicamente a Federico Rossi di tornare a fare musica insieme come Benji & Fede:

“Ora invece voglio parlarti in maniera più esplicita e sincera possibile, senza filtri mezzi termini: sono sicuri che da solo possiamo fare grandi cose, ma la verità è che insieme siamo una forza della natura, e te lo dico questo non per cercare di sminuirci individualmente, ma il contrario spronarci a stringere la mano una volta ancora a ricordarci che insieme è possibile. Sarà che quando ti ho accanto, qualche dubbio me lo togli, e forse quando mi hai accanto qualche dubbio te lo tolgo Quando la fame è successo ci avevano spremuto fino all’osso il nostro rapporto si era inclinato, in una pulce nell’orecchio mi ha detto che voleva di più della situazione in cui ero. E aveva ragione. Ma quello che non ho mai capito, e che anche tu volevi molto di più della situazione in cui eravamo, valevi di più del vecchio me. Non eravamo più una squadra, eravamo Cristiano Ronaldo e Messi che giocano insieme ma non si passano mai la palla perché fanno gara cha chi segna più goal. Forse Benji & Fede non si sono mai dati una vera possibilità di vivere al massimo, e forse oggi è il nostro giorno per dimostrarlo.insieme possiamo fare il disco e il tour della vita, e forse per la prima volta davvero vederci il paesaggio metterci facciamo questo viaggio. Qualsiasi sia la tua risposta sappi che che ti voglio bene sono dalla tua parte sempre, che se insieme da soli, sono tuo fratello.prenditi il tempo che ti segue per rifletterci, ma voglio solo il meglio per te e per noi, qualsiasi cosa significhi. Con amore Ben”

Non resta che capire se anche Federico Rossi risponderà all’amico pubblicamente e, soprattutto, se l’estate ci porterà un nuovo singolo di Benji & Fede.