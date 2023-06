Benjamin Mascolo compie 30 anni e racconta la sua ora più buia: “Mi è successo di non lavarmi per 30 giorni”

Il 20 giugno 2023, proprio oggi, Benjamin Mascolo compie 30 anni. Un giorno certamente importante, che l’artista emiliano ha voluto celebrare in modo forse un po’ diverso dal solito.

Su Instagram, Benjamin Mascolo (l’ex componente di Benji e Fede, che oggi si fa chiamare B3N) ha regalato ai suoi numerosi follower una riflessione davvero molto profonda su questi ultimi anni della sua vita, e in particolare su quello che potremmo definire come “la sua ora più buia”. Nel lungo post sfogo per ringraziare i suoi fan per l’affetto che gli hanno dimostrato negli ultimi anni il cantante ha ammesso di essere arrivato al punto dell'”autodistruzione” e di essersi rialzato dopo aver avuto il coraggio, non da tutti, di chiedere aiuto.

Nonostante il cantante non ne abbia fatto riferimento in modo esplicito, dalle parole di Mascolo sembra trapelare una parola, che in qualche modo aleggia nell’aria: la depressione. L’artista parla di “abitudini sbagliate” che l’hanno avvicinato alla parte più buia di sé, e ha mostrato così ai fan un lato di sé rimasto fino ad oggi piuttosto inedito.

È davvero apprezzabile, va sottolineato, che il cantante e musicista sia riuscito a parlare di sé con così tanta sincerità: si tratta di un passo importante perché dà in qualche modo un messaggio ai suoi seguaci, ovvero quello di non lasciarsi abbattere dalle difficoltà, di chiedere supporto se ne sentissero il bisogno. Si tratta anche di un post che fa in qualche modo cadere quella maschera che troppo spesso i cantanti indossano, quella di persone tutte d’un pezzo sempre felici e sorridenti e pronte a vivere la vita al 100%. Ogni tanto le cose vanno anche male, ma non c’è nessun motivo per vergognarsene.

La lettera di Benjiamin Mascolo ai fan per il suo 30° compleanno

Qui sotto potete recuperare le parole di Benjamin Mascolo su Instagram, che ha già ricevuto migliaia di messaggi e like. Sono stati in tanti, infatti, a ringraziare l’artista per queste parole così importanti, augurandogli ovviamente in parallelo un buon compleanno.

Oggi sono 30 anni.

E onestamente, fino a poco tempo fa, non ero nemmeno sicuro di arrivarci.

Una serie di abitudini molto sbagliate mi aveva avvicinato troppo a una parte buia di me, che purtroppo esiste e che sto imparando a gestire.

Dopo aver deluso me stesso e tante persone importanti e che mi amavano, ha iniziato a crescere un unico desiderio: quello di autodistruggermi e sabotarmi, sentivo solo di voler sparire. Sono arrivato a non alzarmi da letto per giornate intere. Nella foto del post, scattata solo qualche mese fa, mi stavo lavando per la prima volta dopo 30 giorni.

E quando ricevevo un messaggio con la domanda “dove sei finito?” da un familiare, un amico, un collega, provavo prima vergogna, e subito dopo un piacere tossico.. stavamo finalmente rimanendo soli io e la mia voglia di non vivere.

In realtà solo non ci sono rimasto, perchè un piccolissimo gruppo di persone restate vicino a me mi ha dato un’altra occasione. Facendomi vedere un po’ di luce nel mio mondo di pensieri scuri. I primissimi passi ho ricominciato a muoverli per loro, quelli subito dopo per me stesso, nel rispetto di una vita che Dio mi ha dato e di cui non sapevo più riconoscere il valore.

Non sarò mai abbastanza grato a chi mi ha teso una mano, a chi mi ha fatto capire (a me che per tanto tempo mi sono creduto invincibile) che non c’è vergogna nell’ammettere di avere bisogno di aiuto.

Oggi sono 30 anni e l’unica cosa che desidero è augurare a chi vive un momento del genere tanto coraggio.

È dentro di voi e ne avete molto di più di quello che pensate.

Dobbiamo lottare con tutte le nostre forze per ricordarci chi siamo, esseri unici e insostituibili, molto più di numeri sui social, pixel su uno schermo o di un conto in banca.

Se anche solo una persona leggendo queste parole si dovesse sentire meno sola o trovare le forze di riprovarci sarebbe per me il regalo più grande. Ci spero davvero.

Benji

Credits immagine copertina: Ufficio stampa Warner Music Italia