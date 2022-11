Nel singolo “Peter Pan” B3N canta della fine della storia con Bella Thorne (TESTO e VIDEO)

Benjamin Mascolo Peter Pan testo e significato del nuovo singolo di B3N.

Nei giorni scorsi è uscito su Prime video Time is up 2, seguito del film del 2021 che vede protagonisti Bella Thorne e Benjamin Mascolo già cantante con Fede nel duo Benji & Fede.

C’era grande attesa per questo film sopratutto per il fatto che i due protagonisti, coppia anche nella vita, si sono lasciati negli scorsi mesi e non senza qualche strascico di dolore che Benjiamin Mascolo non ha mai voluto nascondere sui social.

Ora il cantante racconta del loro amore nel suo nuovo singolo in uscita l’8 novembre su tutte le piattaforme digitali.

Benjamin Mascolo Peter Pan significato del nuovo brano di B3N

B3N, questo il nome d’arte da solista del cantante, torna a distanza di un anno e mezzo dalla pubblicazione del suo primo EP, California, e ad un anno dall’uscita di Up in flames, brano facente parte della colonna sonora di Time is up cantato in coppia con Bella Thorne.

Il cantautore ha presentato il nuovo brano, Peter Pan, in in anteprima a Verissimo. B3N ha svelato che la canzone è dedicata proprio alla storia d’amore con Bella, terminata a un passo dal matrimonio… “Questa canzone parla di lei, di noi. Ci siamo lasciati andare perché il nostro percorso di vita stava prendendo direzioni diverse. Non è stato facile, condividevamo tante cose insieme. Vivevamo insieme, mi ero trasferito negli Stati Uniti per lei, avevamo i cani insieme, abbiamo lavorato insieme…”

Sui Social l’artista ha aggiunto:

Crescendo non sapevo esattamente perché avessi scelto di fare musica nella vita, se non per il semplice motivo che stessi bene ad aprire il cuore davanti alle persone.

Oggi torno con una consapevolezza in più: che in una canzone possono esserci gli ingredienti giusti per guarire quando quel cuore si spezza. Se la mia musica arriverà in soccorso ad altri, a chi ha vissuto parte del mio stesso viaggio a modo suo, questo lo lascio decidere a Dio.

Io posso solo aprirmi e vedere cosa succede.

Il titolo della canzone è legato all’essenza stessa del ragazzo…

Mi sento un po’ un Peter Pan, ma sto puntando a superare quella fase.

Benjiamin Mascolo Peter Pan testo e audio

In attesa dell’uscita, martedì 8 novembre, potete ascoltare il brano guardando l’esibizione a Verissimo qui. A seguire il testo.

M’hai lasciato andare

perché forse lo sapevi già

che un seme no, non può fiorire

senza sole, pioggia e libertà

ti ho lasciata andare

perché c’è luce nella verità

mai una rondine si può legare

lei balla solo libera

Siamo saliti sul filo a volare

e non c’è modo giusto di cadere

solo Dio lo sa quanto fa male

lascia un vuoto per l’eternità

non ti cerco più dentro le cose

sigarette, donne, droghe

perché sono solo brutte copie di te

giuro la smetto

di immaginare

la nostra vita che non ci sarà

Siamo saliti sul filo a volare

e non c’è modo giusto di cadere

solo Dio lo sa quanto fa male

lascia un vuoto per l’eternità

non ti cerco più dentro le cose

sigarette, donne, droghe

perché sono solo brutte copie di te

Giuro la smetto

di immaginare

giuro la smetto

di immaginare

la nostra vita che non ci sarà

Siamo saliti sul filo a volare

e non c’è modo giusto di cadere

solo Dio lo sa quanto fa male

lascia un vuoto per l’eternità

non ti cerco più dentro le cose

sigarette, donne, droghe

perché sono solo brutte copie di te

Giuro la smetto

di immaginare

giuro la smetto

di immaginare

la nostra vita che non ci sarà