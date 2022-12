Beatrice Quinta, dopo X Factor, rimane letteralmente senza vestiti nella metropolitana milanese (VIDEO)

La seconda classificata di X Factor 2022, Beatrice Quinta, uscita dal programma ha voluto subito mettere in chiaro le cose sul suo essere artista che gioca molto anche sulla fisicità. E per farlo ha scelto di mettersi letteralmente a nudo nella metropolitana milanese.

Del resto la cantante con le sue esibizioni nel talent show Sky, dove militava nel team di Dargen D’Amico, e il suo inedito, Se$$o, aveva già messo in chiaro il fatto che il suo concetto di musica è anche molto fisico, come quello delle grandi popstar internazionali (qui la nostra videointervista realizzata qualche settimana fa).

Succede quindi che nella giornata del 17 dicembre Beatrice Quinta, filmata da un suo collaboratore, si reca nella metropolitana milanese in pelliccia e, nel momento in cui il treno arriva in stazione, la lascia cadere per terra rimanendo completamente nuda, stivali a parte.

La didascalia del post Instagram? “Io che prendo la metro e vengo da te“.

Qui a seguire il video, ovviamente pixelato dallo staff dell’artista per evitare la censura social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Quinta (@beatricequinta)

Numerosi like e commenti al post sia da parte di colleghi (Voodoo Kid, Lil Jolie, Syria, Galeffi, Giorgieness, Matteo Romano…) che dagli utenti. Immancabili quelli di X Factor (“I contenuti che non abbiamo potuto girare“) e del suo coach Dargen D’Amico (“Copricapixeli“).

Nel frattempo, in attesa di nuova musica, il suo singolo continua ad essere l’inedito di X Factor 2022 più streammato.