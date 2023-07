Baustelle Elvis tour nei maggiori Festival italiani...ecco le sedici date con scaletta

Baustelle scaletta Tour estate Dopo il successo del tour primaverile completamente sold out nei club, i Baustelle sono tornati dal vivo il 2 luglio a Tarvisio in occasione del No Borders Music Festival. La band iconica composta da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi ha dato il via al “Elvis Tour“, una serie di sedici date nei principali festival estivi, prodotte e organizzate da Vivo Concerti. Il nuovo album dei Baustelle, intitolato Elvis è stato selezionato come finalista per la Targa Tenco 2023 nella categoria “Disco in assoluto”.

Con “Elvis Tour”, i Baustelle si sono preparati a offrire concerti semplicemente rock, con l’obiettivo di rompere gli schemi tradizionali dei live che ripropongono fedelmente le canzoni degli album. Ogni concerto sarà libero e diretto, mosso solo dalla viscerale passione per la musica.

Come già avvenuto durante il tour nei club, i Baustelle saranno accompagnati da musicisti esperti, in grado di maneggiare con maestria il genere rock and roll. Alberto Bazzoli si occuperà delle tastiere, Lorenzo Fornabaio suonerà la chitarra elettrica, Julie Ant alla batteria e Milo Scaglioni suonerà il basso.

Informazioni e biglietti su vivoconcerti.com

Il nuovo album dei Baustelle, intitolato Elvis, (ne abbiamo parlato qui) segna un ritorno allo spirito e alla forma di un’essenza rock per la band. Il disco esplora territori mai affrontati in precedenza, abbracciando sonorità blues, soul, rock and roll e boogie di matrice americana. In Elvis, queste sonorità inesplorate si fondono sapientemente con la sensibilità artistica caratteristica dei Baustelle, dando vita a un’eccentrica forma di glam rock, tipicamente baustelliana. L’album sembra un film impossibile in cui i Rolling Stones e Lou Reed, mai perduti e ancora giovani, si ritrovano catapultati nel mondo ipercinetico e mutevole di oggi.

