Bartolini: “l’album Penisola parla di me e dei miei affetti”

Penisola è l’album di debutto del cantautore Giuseppe Bartolini, classe 1995. Il disco è disponibile dal 3 aprile 2020 (distribuzione Carosello Records); e la sua uscita è stata anticipata dal singolo di lancio Lunapark.

L’artista racconta così il brano: “parla delle cose che finiscono e di quel luogo sospeso in cui ci ritroviamo soli, persi. Tutti noi siamo pronti a esplodere come dei fuochi d’artificio e a brillare come delle luci di una qualche giostra, inconsapevoli nella nostra felicità. Il Lunapark è il luogo in cui convive questa duplicità di sentimenti”.

Lunapark è una canzone introspettiva e come tale rispecchia l’anima dell’album Penisola, che è un omaggio musicale agli affetti e alla condivisione. Il singolo è accompagnato da un videoclip ufficiale, che potete vedere qui di seguito.

Bartolini – Lunapark – Video

Giuseppe Bartolini presenta Penisola

Giuseppe Bartolini ha passato questi ultimi anni tra Roma e Manchester; e il disco Penisola – attraverso il sound e la scrittura delle diverse tracce che lo compongono – riflette questa esperienza. Le 11 canzoni dell’album propongono un mix di sonorità che vanno dal britpop, alla new wave d’oltreoceano al cantautorato pop all’italiana. Penisola può definirsi un viaggio musicale tra Roma e Manchester, raccontato con le introspezioni dei vent’anni del suo protagonista.

Il disco arriva dopo l’Ep d’esordio BRT Vol.1, uscito nel 2019 e composto da cinque canzoni. Penisola apre un nuovo capitolo del percorso musicale di Bartolini. Il cantautore ha viaggiato e vissuto in luoghi diversi. Questa esperienza di vita l’ha portato a capire l’importanza degli affetti e il bisogno della vicinanza dell’altro.

Spiega Giuseppe: “Se due anni fa il mio sogno era restare a vivere in Inghilterra, o comunque ritornarci, adesso il mio pensiero principale è non restare solo e passare più tempo con la mia famiglia e i miei amici. Cercare, insomma di non chiudermi nel mio guscio, di non essere un’isola”.

Nel disco Penisola, Giuseppe Bartolini esprime la consapevolezza dei propri limiti e del tempo che passa. Il tempo tende ad allontanarci gli uni dagli altri; l’album, invece, è un racconto d’amore, di amicizia, di condivisione e di inclusione.

“La cosa che caratterizza quest’album e che mi affascina particolarmente” – racconta il cantautore – “è il fatto che mi senta come se lo avessi scritto in luoghi diversi che poi sono diventati un unico luogo. Quel luogo, in questi 4 anni, sono sempre stato io”. Ed ancora, “è un album in cui parlo principalmente dei miei affetti: ci sono delle canzoni, ad esempio, che parlano di mio padre, da sempre una fonte di ispirazione infinita per quello che faccio”.

Penisola, la tracklist

Qui di seguito trovate la tracklist di Penisola:

01. Sanguisuga

02. Iceberg

03. Millennials

04. Lunapark

05. Follow

06. Profilo falso

07. Non dirmi mai

08. Roma

09. Penisola

10. Astronave

11. I Love America