Bardamù: a ottobre “Stray Bop”, manifesto di un nuovo genere musicale

In Copertina

Festival di Sanremo 2020: Amadeus presentatore e direttore artistico di un'edizione corale

La 70esima edizione del Festival vedrà sul palco diversi volti Rai legati alla kermesse. E potrebbe arrivare anche l'uragano Jovanotti con Fiorello!.

Laura e Biagio chiudono in Sardegna, con Fiorello e Paola Cortellesi, un tour da 300.000 spettatori

Si è chiuso ieri a Cagliari il tour di Laura e Biagio, undici date all'insegna della musica, dell'amicizia e della condivisione.

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli in uscita il 2 agosto

Ultimo appuntamento con le recensioni di Da Oggi in radio prima della pausa estiva ed il ritorno previsto per fine agosto.

ROVAZZI il video di "Senza pensieri" è il 2° capitolo di una trilogia. Ecco tutti i riferimenti e gli Easter Eggs.

Per il secondo capitolo della sua trilogia video Rovazzi è andato a pescare in alcuni film di fantascienza cult ma non solo... anche in videogames e nel mondo degli Youtuber.

Macchianera Awards 2019 - Candida All Music Italia come miglior sito musicale (scheda di votazione)

Tornano come ogni anno i Macchianera Awards, i premi della rete. All Music Italia nella categoria Miglior sito musicale si è classificato al secondo posto dietro al solo Rolling Stone.

Tormentone Estate 2019 - Vota tu la canzone dell'estate - Sondaggio

Come ogni anno, e mai come quest'anno, All Music Italia apre un mega sondaggio per lasciare scegliere ai nostri lettori il Tormentone Estate 2019.

Classifica dischi più venduti del 2019 - Primo semestre in vetta Ultimo, Fedez e Ligabue

Il giovane cantautore riesce ad entrare in Top 10 con tutti e tre gli album della sua discografia. Tra i risultati più deludenti Eros Ramazzotti e Alessandra Amoroso.

Da oggi in radio

Le pagelle settimanali del nostro critico musicale ai nuovi singoli in uscita

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2019

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Intervista a Moreno: il ritorno con Valerio Jovine in attesa del nuovo album. "Sanremo? Ci tornerei per vivermelo più allegramente..."

In occasione dell'uscita del nuovo singolo intervista a Moreno per parlare di tutto. Dagli esordi ai colleghi, J-Ax, De Palma ed Emis Killa in primis. E poi Amici, Sanremo e il nuovo album.

Videointervista a Pianista Indie. Una missione “per il bene della musica!”

E' uscito "Riviera", il nuovo singolo di Pianista Indie, che arriva dopo "Urologia", "Zara" e "Fabio". Aspettando l'album.

Intervista a Roberto Casalino - Da Giusy, Emma, Alessandra, Annalisa e le altre a Il Fabbricante di ricordi

Una lunga chiaccherata con Roberto Casalino per ripercorrere gli inizi carriera, l'amicizia con Tiziano Ferro, l'inizio del percorso da un autore e il nuovo album in arrivo a settembre.

Festival Estivo 2019 - Vince il Trio Kaos. Le videointerviste agli artisti

Ecco tutti i premiati al Festival Estivo 2019 e le videointerviste a Trio Kaos, Klari e Francesco Occhipinti.

Videointervista a Le Vibrazioni. In autunno il tour con l'orchestra diretta da Beppe Vessicchio

Le Vibrazioni In Orchestra di e con Beppe Vessicchio è il nome del tour autunnale de Le Vibrazioni. Uno show in cui si incontreranno il rock e le sonorità classiche.

Videointervista a Jose Nunes: “Non esiste il vero amore se questo non convive col dolore”

"Te lo digo bailando" è il titolo del singolo del cantautore Jose Nunes, di origine portoghese, ma con sangue marocchino, arabo, etiope e spagnolo.

Fatti sentire Festival 2019 - Le interviste a Clessidra, Cocciglia, Davide Ognibene e Libero Reina

Interviste ad alcuni degli artisti che si sono esibiti nella finale del Fatti sentire Festival. Libero Reina, Clessidra, Davide Ognibene e Simone Cocciglia.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Sanremo 2020: le prime novita sulla kermesse e su Sanremo Giovani. Cancellato Area Sanremo Tour

Torniamo a parlare del Festival di Sanremo 2020 e delle novità al riguardo senza trascurare, come piace al nostro sito, l'aspetto che riguarda gli artisti emergenti ovvero Sanremo Giovani e Area Sanremo. Un aspetto, quello della tutela dei giovani artisti, per quel che ci riguarda, di assoluta importanza. SANREMO 2020: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE Come già scritto in...

Thomas al lavoro sul nuovo album sognando il Festival di Sanremo

Il nuovo disco potrebbe arrivare nel 2020, a due anni di distanza dall'ultimo progetto discografico dell'artista.

Premio Bianca D'Aponte 2019: ecco le 10 cantautrici finaliste

Le finali del Premio si terranno il 25 e 26 ottobre ad Aversa: l'obiettivo è la valorizzazione della creatività femminile nella canzone.

Festival di Sanremo 2020: Amadeus presentatore e direttore artistico di un'edizione corale

La 70esima edizione del Festival vedrà sul palco diversi volti Rai legati alla kermesse. E potrebbe arrivare anche l'uragano Jovanotti con Fiorello!.

Riki: fuori il video del nuovo singolo “Resulta” con la band messicana Reik

Continua la conquista dell'America Centromeridionale da parte di Riki, che ha scelto la band messicana Reik per collaborare nel nuovo singolo "Resulta".

Classifiche di Vendita Fimi Settimana 31: non si ferma il successo di Machete Mixtape 4. Benji e Fede primi tra i singoli

Il successo di Machete Mixtape 4 prosegue. L'album per la quarta settimana è in vetta alla classifica. Tra i singoli primi Benji e Fede.

GionnyScandal: svelata la tracklist di “Black Mood” i suoi insoliti ospiti

Uscirà il 6 settembre "Black Mood", il nuovo album di GionnyScandal. Annunciata la tracklist con tre featuring davvero non convenzionali.

Laura e Biagio chiudono in Sardegna, con Fiorello e Paola Cortellesi, un tour da 300.000 spettatori

Si è chiuso ieri a Cagliari il tour di Laura e Biagio, undici date all'insegna della musica, dell'amicizia e della condivisione.

Alessio Bernabei in attesa del nuovo singolo si riprende le canzoni dei Dear Jack con un video

Il cantautore è tornato a cantare i suoi primi successi, quelli con i Dear Jack, in un video postato sui suoi profili social.

Classifica Radio Earone Settimana 31: dopo due mesi giunge in vetta “Jambo” di Takagi & Ketra, Giusy Ferreri e Omi

"Jambo" di Takagi & Ketra con Giusy Ferreri e Omi conquista la vetta della classifica radio Earone, in una Top Ten che conta ben 8 brani italiani.

ROVAZZI il video di "Senza pensieri" è il 2° capitolo di una trilogia. Ecco tutti i riferimenti e gli Easter Eggs.

Per il secondo capitolo della sua trilogia video Rovazzi è andato a pescare in alcuni film di fantascienza cult ma non solo... anche in videogames e nel mondo degli Youtuber.

Matteo Cazzato e Sud Sound System: “Bene Bene”, un omaggio all'amore e all'estate!

E' uscito "Bene Bene", il nuovo divertente e scanzonato singolo del cantautore Matteo Cazzato che per l'occasione ha coinvolto i Sud Sound System.

Mahmood Soldi da record... è il brano italiano più ascoltato di sempre su Spotify

Mentre il video su YouTube ha quasi superato 120 milioni di views, Soldi su Spotify infrange ogni record per un brano italiano.

Fiorella Mannoia: arrestata la stalker che perseguitava l'artista. "È venuta a casa mia cercando di buttare giù la porta..."

La cantante da diverso tempo era letteralmente perseguitata da una donna di 31 anni che voleva a tutti i costi entrare nella sua vita.

Rovazzi: da Hollywood arriva il video di Senza Pensieri con Mentana, Bonolis, Fazio, Marzullo e tanti altri

Fabio Rovazzi, dopo aver passato gli ultimi giorni negli Studios di Hollywood, lancia su YouTube il video della hit estiva "Senza Pensieri".

Il Fuori Atlantico Tour di Marco Mengoni si conclude a Risorgimarche davanti a 25.000 persone (Foto e video)

Il tour in cinque tappe ad emissioni zero di Marco Mengoni si è concluso con una data strepitosa davanti a ben 25.000 persone.

Flash News

Niccolò Fabi: raddoppia l'appuntamento romano del tour del cantautore

Ex-Otago La notte chiama tour. Tre nuovi appuntamenti in calendario

Salmo Playlist Summer tour - Calendario aggiornato al 14 luglio

Mostro: dopo Milano, anche la data di Roma di The Illest Show è sold out

Gazzelle: posticipata la tappa del tour estivo a Marina di Pietrasanta

Subsonica Live. Un nuovo concerto in calendario a Matera, capitale europea della cultura 2019

Tour Emis Killa. Si aggiungono due nuovi appuntamenti live

Elya Tour nuove date nel calendario estivo del cantautore

Rubriche

Sondaggi

Tormentone Estate 2019 - Vota tu la canzone dell'estate - Sondaggio

Da oggi in radio

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli in uscita il 2 agosto

Radio Date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 26 luglio

La mosca Tzè Tzè

La Settimana della Mosca: Cuba Libre, Tequila e altri cocktail per l'estate italiana

L'ANALISI

Eurovision 2019: i risultati di Mahmood e l'analisi delle classifiche europee di vendita!

Bardamù: a ottobre “Stray Bop”, manifesto di un nuovo genere musicale

Scapigliati: “Ciliegie”, il nuovo singolo che parla... del nuovo frutto dell'amore

Gara: le disavventure artistiche e sportive del cantautore nel singolo “Sei un disastro”

Matteo Sica pubblica il nuovo singolo dalle sonorità pop, "Traffico"

Ill Papa: lo scontro tra vizi e virtù nel nuovo singolo “Malata Concezione”

David Seppia: un indie-storytelling nel singolo d'esordio “Gelato”

Classifiche di Vendita Fimi Settimana 31: non si ferma il successo di Machete Mixtape 4. Benji e Fede primi tra i singoli

Classifica Radio Earone Settimana 31: dopo due mesi giunge in vetta “Jambo” di Takagi & Ketra, Giusy Ferreri e Omi

Certificazioni Fimi - Settimana 30: nuovi traguardi per le hit estive di Takagi & Ketra, Irama, Fred De Palma e Baby K

Classifica Spotify - Settimana 30: Fred De Palma e Benji & Fede irrompono sul podio

Classifiche di vendita FIMI settimana 30: grande risalita per Atlantico di Marco Mengoni ad un passo dal podio.

Classifica Radio Earone Settimana 30: J Ax balza in testa e scalza Jovanotti. Bene Rovazzi

Africa Unite & Architorti In tempo reale - recensione

Achille Lauro 1969 - Recensione

Fiorella Mannoia Personale - Recensione

Fil Bo Riva Beautiful sadness - Recensione

Enrico Nigiotti Cenerentola e le altre storie - Recensione

Romina Falconi Biondologia - Recensione

Marco Mengoni Fuori Atlantico Tour Risorgimarche

Virginio Intervista Cubalibre - parte 2

Festival Estivo 2019 Trio Kaos video intervista ai vincitori

J-Ax - Matteo Salvini. Il rapper spiega quanto dichiarato a Il Corriere della sera

Le Vibrazioni Intervista L'amore mi fa male e...

Jose Nunes Intervista Te lo digo bailando

GionnyScandal Intervista Il Re Leone

Spagna Intervista Il Re Leone

Soul System Intervista Il Re Leone

Pierdavide Carone Intervista Il Re Leone

Mameli Intervista Il Re Leone

Giovanni Caccamo Intervista Il Re Leone