Venerdì 14 giugno andrà in onda in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 Ballata per Genova, una serata di intrattenimento, spettacolo e solidarietà, organizzata a Genova e per Genova, per celebrare anche la straordinaria capacità di reazione dimostrata in occasione del crollo di Ponte Morandi. Tanti gli artisti previsti dai volti della tv ai cantanti e, in collegamento live, Laura Pausini e Biagio Antonacci.

La conduzione di Ballata per Genova infatti sarà corale. Si alterneranno sul palco infatti Amadeus, Antonella Clerici, Luca e Paolo e Lorella Cuccarini.

Ballata per Genova è un evento promosso da MSC Foundation del Gruppo MSC, in collaborazione con Regione Liguria e Comune di Genova, prodotto da Arcobaleno Tre e Rai 1.

Le star della musica italiana che si alterneranno sul palco sono: Gino Paoli con Danilo Rea, Cristiano De André, Raf e Umberto Tozzi, Arisa, The Kolors, Elodie oltre ad un inedito trio formato da Piero Cassano (Matia Bazar), Vittorio De Scalzi (New Trolls) e Franco Gatti (Ricchi & Poveri).

Gli artisti saranno accompagnati in versione live da un’orchestra di 20 elementi diretta dal Maestro Diego Basso.

LAURA PAUSINI E BIAGIO ANTONACCI

Sul sito della manifestazione è stata annunciata anche la presenza di Laura Pausini e Biagio Antonacci anche se, per impegni relativi all’imminente tour, la coppia non potrà prendere parte alla manifestazione, come del resto comunicato alla manifestazione.

Laura e Biagio si sono però ingegnati per trovare un modo per essere comunque presenti. Ecco come spiegato attraverso le parole della stessa Pausini sui social:

“Io e Biagio Antonacci siamo stati invitati a partecipare al programma tv Rai Ballata Per Genova.

Un mese fa abbiamo dovuto declinare l’invito perché sapevamo già di essere impegnati per le prove del tour e per la prova generale della festa del fan club a Roma che è da mesi confermata per il 15 giugno.



In questi giorni siamo impegnati nell’allestimento del nostro tour che coinvolge più di 100 persone e non potremo essere fisicamente presenti in piazza a Genova. Sono per noi gli ultimissimi giorni per provare il nostro spettacolo al quale stiamo lavorando da mesi, e lavoreremo ancora tantissimo fino all’ultimo giorno prima del debutto.



Avendo visto il nostro annuncio tra gli ospiti dello show tv, anche se la produzione sapeva che non saremmo stati presenti, abbiamo deciso di omaggiare tutti i genovesi con un collegamento da Roma direttamente dal palco del nostro show, in questo modo ci saremo anche noi!

Faremo una performance esclusiva pensata per l’occasione, per farvi arrivare tutto il nostro affetto!

Laura & Biagio”

COME PARTECIPARE ALL’EVENTO

Saranno 12.000 i biglietti gratuiti messi a disposizione dei cittadini e dei turisti per l’appuntamento che si svolgerà sul mare della Foce, a piazzale Kennedy.

A partire da ieri, sabato 8 giugno, è possibile ritirare i biglietti gratuiti messi a disposizione, secondo le modalità di distribuzione di seguito indicate. Ogni persona potrà ritirare un massimo di due biglietti, mentre i biglietti riservati ai disabili e ai loro accompagnatori potranno essere ritirati all’ Ufficio IAT Garibaldi e all’ Ufficio IAT Aeroporto Cristoforo Colombo.

Ecco dove ritirarli:

Ufficio IAT Garibaldi Genova

Via Garibaldi, 12 r

Orari: tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.20

Ufficio IAT Porto Antico Genova

Via al Porto Antico, 2 -­‐ Palazzina S. Maria

Orari: tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.20

Ufficio IAT Aeroporto Cristoforo Colombo Genova

Via Pionieri e Aviatori d’Italia, 1 Aeroporto Cristoforo Colombo (salone degli arrivi)

Orari: tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20 (per il ponente)

LIGURIAINFORMA POINT Genova

Piazza De Ferrari, 14 R

Orari: tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 18 (compreso sabato e domenica, eccezionalmente per l’evento)

RACCOLTA FONDI SOLIDALE “ANCH’IO PER GENOVA”

Nel corso di Ballata per Genova verrà attivata inoltre una raccolta fondi solidale – denominata Anch’io per Genova­‐ destinata a finanziare un innovativo progetto architettonico di riqualificazione urbana della zona colpita dal crollo di Ponte Morandi, supportato da MSC Foundation.

Grazie alla campagna si potrà realizzare così il sogno di regalare alla città il “Parco del Mare”: un’iniziativa all’avanguardia, destinata in particolare ai più giovani e alle famiglie, caratterizzata da un’attenzione specifica ai temi del gioco, della salute e del benessere, e da un percorso educativo orientato ai temi del riutilizzo delle risorse naturali e del riciclo ambientale. Un parco per una città più bella e a misura di bambino, che permetta di giocare insieme apprendendo la bellezza e le caratteristiche del mare, elemento al quale Genova, la sua storia e il suo futuro sono indissolubilmente legati.

La nuova area urbana sarà costituita da un parco diffuso, ramificato e integrato con gli edifici, facilmente raggiungibile dai genovesi e dai turisti sia con la Metro (fermata Brin) sia con la pista ciclabile. Verrà così definito un ulteriore importante tassello della rete dei Parchi di Genova che vanno da Nervi, ai Forti, a Prà, ai grandi spazi pubblici di Corso Italia, del futuro waterfront, del Porto Antico e del bellissimo centro storico.

La campagna di raccolta fondi Anch’io per Genova è stata realizzata in collaborazione con Helpcode, organizzazione che si occupa dei diritti dei bambini.

Dal 3 al 23 giugno si potrà sostenere l’iniziativa con un sms o una chiamata da rete fissa al numero solidale 45585. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ogni SMS inviato da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce e Tiscali. La donazione sarà di 5 euro per ogni chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile, e di 5 o 10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali.