E’ uscito Non Ti Preoccupare, il singolo che per la prima volta unisce la musica dei Badbills con l’eleganza di Missey.

Si tratta di un brano in cui i diversi stili e gli universi musicali che contraddistinguono i Badbills e Missey si fondono in un pezzo che unisce ritmiche etniche e sonorità elettroniche con il cantato dell’artista foggiana fine, elegante, ma anche potente.

Il risultato è un brano in cui, grazie anche al sapiente utilizzo delle percussioni, trovano spazio sensazioni anche contrastanti. Si passa da momenti euforici ad altri malinconici.

Non ti preoccupare è stata scritta da Missey insieme ai BadBills, i quali si sono occupati anche della produzione. Le fasi di mix e master sono state curate da Icaro Tealdi.

“Non Ti Preoccupare è un ritratto di famiglia, è beccare la fotografia di una vecchia vacanza al mare in cui cerchi di ricordare i nomi di tutti i volti presenti in camera. Non siamo quelli di una volta ma non siamo neanche migliori rispetto a prima: il tempo pare averci messo contro, senza compromessi.

L’unica via per mantenere la purezza dei bei ricordi è però quella del perdono implicito e silenzioso, rivolgere lo stesso affetto di un tempo alla nostre radici, poi risalire in macchina e tornare al presente.”