Baby Gang svela la tracklist di “INNOCENTE – Deluxe Edition” nel videoclip di “Seconda Generazione”

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 6 ottobre, “Seconda Generazione” è il nuovo singolo di Baby Gang che – proprio alla fine del videoclip ufficiale di questo brano, diretto da Giulio De Biase – ha svelato la cover e la tracklist di “INNOCENTE – Deluxe Edition“, in uscita venerdì 13 ottobre con all’interno cinque brani inediti e le collaborazioni con Silba La Rue, J Lord, Maes, Jul e Morad.

Questo nuovo progetto si pone in continuità con il secondo album in studio di Baby Gang, che ha superato i 110 milioni di stream complessivi, volando da subito nella Top 3 degli album della Classifica FIMI / GFk, oltre che nella Top 3 della Global Debut Album di Spotify.

“INNOCENTE – DELUXE EDITION”: la tracklist

CELLA 4 NAPOLETANO QUE LO KE TONY MONTANA feat Guè GUSTAVO feat Lacrim BARRIO COME MAI feat Emis Killa MAMA AFRICA feat Rondodasosa AMIGO feat Elai FREESTYLE 2 PUSSY REGGAETON feat Baby K TIFFANY feat Ghali RESTARE feat Lazza SECONDA GENERAZIONE MOCRO MAFIA feat Maes LIBERTAD feat Morad BENTLEY feat Simba La Rue, J Lord SCHUMACHER BOITE feat Jul NAPOLETANO RMX feat SLF

Baby Gang, “Seconda Generazione”

“Seconda Generazione” arriva dopo la pubblicazione di “Napoleone RMX” feat SLF ed è un brano tagliente, che prende la rincorsa su un beat boom bap e viene fuori come di getto, quasi in un unico respiro.

Il timbro di Baby Gang dà così vita a un testo conscious, che ricalca il vissuto dell’artista in continui flashback e flash forward tra il suo passato, presente e futuro.

Talvolta molto difficili da digerire, le sue rime nascondono invece il più schietto dei punti di vista: quello di un ragazzo di seconda generazione con il sogno e la speranza di trasformare in una nuova opportunità un trascorso complicato da numerosi e pericolosi ostacoli.

Baby Gang, “Innocente”

Pubblicato lo scorso 26 maggio, “INNOCENTE” è il titolo del secondo album in studio di Baby Gang, che in questo viaggio ha potuto contare su dei compagni di viaggio davvero speciali: da Guè a Emis Killa, passando per Rondodasosa, Baby K, Ghali, Lazza, la stella francese Lacrim e il rapper albanese Elai.

Tutti e 14 i brani contenuti nell’album hanno debuttato nella Top 100 di Spotify dei singoli più ascoltati in Italia. Di questi 7 sono presenti anche nella Chart Singoli di FIMI/Gfk, consolidando il successo del rapper, che per questo progetto ha optato per una varietà di produzioni (2nd Roof, Drillionaire, FT Kings, Arena Ettore e Bobo) che sondano sonorità differenti e ricche di influenze, che sottolineano le molteplici appartenenze culturali di Baby Gang.