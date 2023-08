Baby Gang lancia la versione remix di “Napoletano” in collaborazione con la SLF (Solo La Fam)

Baby Gang Napoletano Rmx testo e significato del brano contenuto nell’album Innocente.

Il rapper sceglie di lanciare per l’estate 2023 una nuova versione remix di Napoletano. arricchita dal featuring con il collettivo partenopeo SLF (Solo La Fam).

L’ultimo disco di Baby Gang, Innocente fuori dal 26 maggio per Atlantic/Warner Music Italy, ha debuttato alla n.2 della Classifica FIMI/GfK degli album più venduti e nella Top 3 della chart Global Debut Album di Spotify.

Baby Gang Napoletano rmx significato del brano

Come dicevamo per questa nuova uscita Baby Gang ha fortemente voluto collaborare con collettivo partenopeo multiplatino SLF. Così sul beat di 2nd Roof arrivano con una strofa a testa Mv Killa, Lele Blade, Vale Lambo e Yung Snapp.

Il brano che ha visto il rapper di Lecco cimentarsi con il dialetto partenopeo diventa così una posse track senza esclusione di colpi e di rime che mescola i quattro flow per raccontare il percorso che dal niente li ha portati al successo, non senza brutte esperienze, a volte capitate, altre cercate.

Baby gang napoletano rmx testo e audio

Yeah, yeah, yeah, yeah

Ero soltanto piccirillo quando un napoletano

M’ha dato na pistola: “Spara ‘ncapa a tutti ‘sti ‘nfame”

Dicevan tutti: “Guarda a chisto, isso è di Milano”

I’ nun sto bbuono cu la capa, ci vediamo e vediamo

Ero soltanto piccirillo quando un napoletano

M’ha dato na pistola: “Spara ‘ncapa a tutti ‘sti ‘nfame”

Dicevan tutti: “Guarda a chiste, isso è di Milano”

I’ nun sto bbuono cu la capa, ci vediamo e vediamo

Ci vediamo e vediamo, poi non ti rivediamo

Ti mettiamo in cofano, poi ti portiamo in Alfa, no

Primi soldi in mano, piazza Affari, Bergamo

Tu impari, io imparo, a dodic’anni ho imparato nu cazzo

Basta guardare la mia faccia, non quello che fa…

Sto in mezzo à ville, la rue la vrai, quel che dico lo fa…

Da noi uno scemo, quello che in zona vostra ‘U scemo

Ah, allora overo sî scemo

Aggio ditto ca nun magno carne ḥarām

‘A gente tremma si mе vede, Allah

‘Mmiez’â via sulo n’angеlo pò parlá cu Dio

Mo tutte quante fanno ‘o nomme mio, Wallah

Transalp 750, zitto, è turnato babbo

Vale Lambo c”a barba, nun stongo bbuono c”a capa

T T T, solo habibi, io napoletano, tu sî ‘o cazzo mi’

Addò stammo ‘e casa stanno ‘e baby gang

Ce vonno vedé stise ‘nterra many man

C”a neve dint’â sacca, ‘a ganja ‘int’e TN

‘A gang ca tu rep, fra’, è na candy cam

Nu G ca atterra dint’ô Wrangler

Nun fa ‘o scemo cca ‘nterra

‘A 357 esplode ‘nfaccia comme ‘o geyser

Che te serve? Che he avé? Fa’ ‘e tarantelle, seh, seh

I’ so napulitano, sciacquate ‘a vocca si hê ‘a parlá ‘e me

A diciott’anne stevo ‘a Spagna assieme a duje marocchine

‘A stessa famme dint’a ll’uocchie ‘e chi vò cagná destino

Cient’anne fa ‘a gente d”o Nord ce chiamava “africane”

Comme si fosse n’offesa (Ah), nuje fiere d’essere tale

Vanno tutte quante appriesso a nuje, simmo ‘e cchiù overo ‘e ll’Italia, ‘O ssaje

Fedele ô codice d”a strada, ma nun so’ nu sicario

Napulitano, addore ‘e fummo e addore ‘e mare

Parla poco o parla chiaro, tengo ‘o fuoco dint’ê mane

Tenevo diciassett’anne, diecimila

Tenevo diciott’anne, centomila

Mo tengo vintiseje anne, ‘a famiglia ‘ncopp’ê spalle

Pe fortuna tengo mille-millemila

Audi, Benz AMG

Tengo diece, unnice carte dint’ô wallet

Cca me chiamano “ammò”, mica “mon frè”

Napule t”o mette ‘nculo, pecciò vaje ‘nfreva

Avevo dodici quando il 112

Prese me e il mio amico per un furto di alcolici

Avevo tredici quando il 113

Prese solo il mio amico perché non potevan crederci

Non potevan crederci fin quando ho fatto sedici

Non potevan credere che è un dodicenne a vendere

Facce di un bravo guaglione, questi sbirri pecore

Vi ho fatti già da bambino, ora sto a godere

Ero soltanto piccirillo quando un napoletano

M’ha dato na pistola: “Spara ‘ncapa a tutti ‘sti ‘nfame”

Dicevan tutti: “Guarda a chisto, isso è di Milano”

I’ nun sto bbuono cu la capa, ci vediamo e vediamo

Ero soltanto piccirillo quando un napoletano

M’ha dato na pistola: “Spara ‘ncapa a tutti ‘sti ‘nfame”

Dicevan tutti: “Guarda a chiste, isso è di Milano”

I’ nun sto bbuono cu la capa, ci vediamo e vediamo