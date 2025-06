Axos e Cuta si uniscono nel singolo “Prede”: trasformare il dolore in consapevolezza

Axos chiama al suo fianco Cuta, vincitore di Nuova Scena 2, per il suo nuovo singolo Prede, in uscita venerdì 6 giugno su tutte le piattaforme digitali.

Spoilerato poche settimane fa durante un live, il brano è stato scritto dallo stesso Axos e prodotto da See Maw. Inoltre, il singolo anticipa anche il nuovo progetto discografico del rapper milanese che uscirà prossimamente da indipendente e segnerà un nuovo capitolo nel suo percorso artistico che lo ha portato, grazie alla sua passione per la pittura, anche a esporre le sue opere a Parigi e Barcellona.

Prede è un viaggio intimo tra fragilità e traumi vissuti, senza paura di guardarli in faccia. Le insicurezze diventano ombre che non riescono a imprigionare l’anima. Ogni cicatrice diventa prova di una forza che resiste e rinasce.

In poche ma importanti parole, Prede è un inno a non farsi definire dal dolore, ma a trasformarlo in consapevolezza. Un grido silenzioso che rivendica libertà e identità, oltre ogni gabbia interiore.

Axos lo racconta così, parlando anche di Cuta: «Questo è un pezzo a cui tengo perché è anche l’ennesimo attestato di stima da parte di chi fa della penna la sua arma e Cuta posso affermare far parte di questi. Lui si è sinceramente aperto e ha scritto una strofa di cuore, io ho raccontato una storia, ne è uscito un pezzo Love Rap incredibile. Sono felice che esista una nuova scena così, farà bene a tutti».