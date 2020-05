Oggi la nostra artista più internazionale e amata nel mondo, Laura Pausini, compie gli anni.

Abbiamo pensato molto a come omaggiarla, in quanto ormai tutto quello che si poteva scrivere su Laura è stato già scritto in questi 27 anni di carriera.

Eppure ci siamo convinti che, come lei stessa riesce ancora oggi ad emozionarsi in maniera evidente prima di un’esibizione e sopra un palco, così anche noi potevamo trovare un modo per omaggiarla.

Abbiamo deciso per questo di contattare gli autori, quegli stessi autori che devono a lei, in molti casi, la popolarità. Autori che hanno scritto per lei e con lei.

Figure che lei ha sempre reso centrali dandogli luce nelle presentazioni dei suoi album ma anche durante un concerto.

La gratitudine di Laura Pausini nei loro confronti è stata tale che, troppo spesso forse, la gente scorda che Laura è una cantautrice che scrive, compone e collabora alla stesura di molti dei suoi brani.

E così proprio ad alcuni dei tanti autori che hanno scritto per lei abbiamo chiesto in questo giorno di parlare per noi, di omaggiare la nostra diva “non diva” più importante, raccontandoci un aneddoto, svelandoci quale canzone scritta per e con lei hanno amato di più o mandandole un semplice pensiero.

Cominciamo subito con Niccolò Agliardi a cui abbiamo chiesto proprio quale canzone scritta per Laura lo emoziona maggiormente.