Gli artisti più popolari di dicembre: Sfera Ebbasta spodestato dalla regina del pop. In TOP3 due donne

Quali sono stati gli artisti più letti su All Music Italia nel mese di dicembre?

Anche questo mese il Festival di Saremo si conferma al centro dell’attenzione. Con la finale di Sanremo Giovani e l’annuncio dei titoli delle canzonoi che i big in gara presenteranno a febbraio sul palco dell’Ariston.

Queste le prime 5 posizioni:

Festival di Sanremo (37,82%) Amici (34,12%) X Factor (15,24%) Sanremo Giovani (4,94%) Capodanno (2,68%)

Per quanto riguarda i personaggi, Dargen D’Amico, prossimamente in gara al Festival di Sanremo, esce dalla categoria personaggi per tornare in quella artisti. Per il resto tengono banco le polemiche.

Ecco i primi 5 personaggi:

Luca Jurman (40,27%) Morgan (25,42%) Fedez (6,62%) Rudy Zerbi (6,50%) Gerry Scotti (4,04%)

