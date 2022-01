Ecco gli artisti del 2021 per vendite, numero di certificazioni e settimane al primo posto

Quali sono gli artisti del 2021 tenendo conto di vendite, certificazioni e settimane in classifica o al primo posto? A rivelarcelo sono i dati FIMI che determinano, almeno per quel che riguarda i numeri, gli artisti dell’anno.

Sappiamo già che l’uomo che ha venduto più dischi è Rkomi (seguito da Sangiovanni e Blanco). Che la donna è Madame e la band sono i Måneskin. Ma i più certificati?

I numeri degli artisti 2021

Partiamo dall’artista uomo che ha conquistato più certificazioni nel corso del 2021. Si tratta di Marracash che, tra album, brani dei suoi dischi e collaborazioni, ne ha portate a casa ben 31.

Tra le donne la regina delle certificazioni rilasciate da FIMI nel 2021 è ovviamente Madame. Per lei le certificazioni sono 14.

E per quel che riguarda i gruppi? Senza stupori a trionfare sono i Pinguini Tattici Nucleari, vero baluardo del nuovo pop italiano nell’anno che si è appena concluso. Per la band di Riccardo Zanotti 19 certificazioni.

L’artista che ha occupato per più settimane il primo posto nella classifica FIMI degli album più venduti (che quest’anno ha visto continui cambi al vertice) è Sangiovanni. Il giovane talento di Amici di Maria De Filippi ha occupato il primo posto per ben 6 settimane.

Per quel che riguarda invece il primo posto nella classifica singoli ci sono due giovani re che hanno realizzato un duetto che ha dominato per tutta l’estate, e non solo. Parliamo di Blanco & Sfera Ebbasta che con Mi fa impazzire sono rimasti in prima posizione per 8 settimane.

E poi c’è il doppio record di Ultimo artista segnalato dalla FIMI come quello per più settimane in classifica, ben 149 e l’artista con quattro album in contemporanea nella Top 100 degli album più venduti (abbiamo approfondito il discorso in questo articolo).