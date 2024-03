Gli ascolti delle artiste donne crescono del 18% su Spotify. Guidano Laura Pausini nel mondo e Annalisa in Italia

Artiste donne su Spotify. In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2024 Spotify ha rivelato dati incoraggianti per quel che riguarda la musica al femminile da Annalisa a Laura Pausini.

Ad oggi Spotify è il servizio di abbonamento di streaming più popolare al mondo con una comunità di oltre 602 milioni di utenti, tra cui 236 milioni di abbonati a Spotify Premium in 180 paesi complessivi.

Il 2023 ha segnato un aumento negli ascolti di artiste donne pari al 18% (+190% rispetto al 2018). Un segno incoraggiante anche se, va ricordato, le donne hanno ancora una percentuale di ascolti di canzoni decisamente bassa. I brani con come artista principale una donna sono infatti solo il 15% del totale.

Anche per questo la piattaforma ha lanciato nel 2020 EQUAL, il programma globale lanciato volto ad amplificare la voce delle donne musiciste e creator, sia a livello locale che internazionale.

Quest’anno, nella giornata simbolo dedicata ai diritti di tutte le donne, Spotify ha scelto per la seconda volta la rapper BigMama come propria ambasciatrice, dopo gli importanti messaggi che l’artista ha trasmesso al Festival di Sanremo ma anche all’ONU (vedi qui).

Oltre che sulla cover della playlist EQUAL Italia, l’artista avellinese ha contribuito anche a curarne la selezione musicale, insieme al team di Spotify.

Ma parlavamo di un aumento del 18% nel 2023 per le artiste donne. Quali sono state quindi le artiste italiane più ascoltate nel nostro paese e nel mondo? Cliccate in basso su continua per scoprirle.