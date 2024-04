Gli Articolo 31 annunciano il nuovo disco, “Protomaranza”, e un live al Forum

Dopo il ritorno degli Articolo 31, evento che ha preso forma sul palco del Festival di Sanremo 2023 con “Un bel viaggio” è finalmente ora di ascoltare nuova musica di J-Ax e Dj Jad con un nuovo disco, “Protomaranza“.

Il nuovo disco, il primo di inediti ad uscire a 21 anni da “Italiano medio” e a 21 anni di distanza dall’album live “La riconquista del Forum“, sarà lanciato venerdì 10 maggio per Columbia Records/Sony Music Italy.

L’album arriverà a distanza di 31 anni dal primo disco degli Articolo 31, “Strade di città”, e dopo un tour sold out con oltre 100mila spettatori e il lancio dei singoli “Classico” e “Una cosa bene” featuring Coma_Cose.

Il disco, già disponibile in pre order nei formati CD, CD autografato, Doppio vinile fluo + nero per scratchare autograto e numerato, darà la possibilità di acquistare in anteprima i biglietti del nuovo concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano) fissato per il 9 ottobre 2024. Qui il pre-order.

Un’iniziativa simile a quella lanciata nel 2005 da Gianluca Grignani con l’album “Il re del niente” (anche se in quel caso l’acquisto del cd dava diritto anche all’accesso al live).

In questo caso tutti coloro che pre-ordreanno “Protomaranza” avranno accesso al presale esclusivo dei biglietti dell’evento live nella giornata di giovedì 4 aprile 2024 alle 14 e fino alle 14 del 5 aprile.

Chi preordinerà l’album infatti riceverà un’e-mail con un codice esclusivo ed un link privato per accedere alla presale del concerto del 9 ottobre al Forum di Milano. I biglietti in presale sono a disponibilità limitata e ogni codice ha diritto ad un massimo di due biglietti.

Dalle ore 14 del 5 aprile i biglietti saranno quindi messi in vendita per tutti sul sito www.vivoconcerti.com.