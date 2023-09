Davanti alla folla di Catania J-Ax alza il dito medio: “Siamo orgogliosi dell’età che abbiamo, siete voi che siete invecchiati male”

Ieri gli Articolo 31 si sono esibiti in un concerto in piazza a Catania davanti ad una folla che ha riempito di calore il duo rap. Per l’occasione J-Ax, fresco 51enne, ha colto l’occasione per fare un discorso chiunque critica il loro approccio, sul palco e nella vita, con frasi tipo: “Avete 50 anni e volete fare i giovani“.

Commenti che arrivano sui social e spesso non provengono da parte dei giovani di oggi che considerano Boomer chiunque è più grande di loro, ma proprio dai coetanei di Ax & Jad.

“Questo è un annuncio perché da metà tour abbiamo fatto un fioretto che dobbiamo dirla a tutte le date questa cosa. Quando è partito questo tour, tipo metà estate, abbiamo visto che le cose iniziano ad andare bene quando è arrivato un po’ di hating…” sono le parole con cui J-Ax introduce il discorso per poi continuare così:

“Quindi visto che ai tempi nostri quando siamo usciti dicevano ‘Questi due sono troppo giovani per capirci, ragazzini del ca**o’, ignoranti, adesso che abbiamo fatto il giro e sono passati 30 anni e siamo vecchi, dicono che facciamo i giovani.

Arriva un certo punto che non ti comporti come la società vuole, e questo le donne lo sanno bene, però succede anche quando arrivi a un certa età.

Quando arrivi a 50 anni e non ti comporti come la società ha in mente che si deve comportare, allora fai il giovane. Allora praticamente tu non puoi mai essere te stesso.

Se io mi voglio divertire, voglio passare un secondo a fare lo scemo non posso per l’età che ho. Ed è esattamente quello che ho promesso al me stesso ragazzino di non diventare mai.

Io non nascondo la mia età, anzi l’età che abbiamo io e Jad, dopo che abbiamo fatto quasi un’ora e mezza di concerto così, come lo avete visto, è un ORGOGLIO.

Ogni anno, ogni ruga, ogni acciacco, ogni sbaglio, ogni ca**o di canzone che abbiamo scritto parlando delle cose che la vita ci ha messo davanti e anche nei momenti in cui non volevamo lanciare nessun messaggio, ma solamente divertirci come due ventenni ca**oni che eravamo quando siamo entrati in studio.”

A seguire J-Ax ha chiesto l’età ad alcuni dei presenti in prima fila trovando pubblico nato negli anni ’70 e ’80, pochi, ’90 e 2000, moltissimi chiudendo così il suo discorso:

“Avete capito qual’è la notizia? La notizia è che ascoltare gli Articolo 31 non è mai stata una questione di età ma di mentalità. E a tutti quelli della mia età che qui sui social dicono: ‘J-Ax e Dj J-Jad vogliono fare i giovani’, no cari, noi siamo orgogliosi degli anni che abbiamo, noi non facciamo i giovani, siete voi che siete invecchiati male e siete diventati tristi, NOI NO! “.

E in chiusura il rapper mostra il doppio dito medio alla camera prima di partire a rappare sulle note di “Due su due“.

Ricordiamo che gli Articolo 31 sono attualmente in tour in tutta in Italia in attesa di svelare quando uscirà il loro nuovo album. J-Ax è reduce dalla pubblicazione del singolo “Abbiamo vinto già” con Tiziano Ferro.