Arriva il videoclip di “Ke Lo Ke”, il brano di TONY EFFE con Lazza e il rapper francese Gazo e contenuto nell’album “Untouchable”

Tony Effe pubblica il videoclip di Ke Lo Ke, il brano che coinvolge anche Lazza e il rapper francese Gazo. Il singolo è estratto da Untouchable, il primo disco da solista del rapper romano. L’intero videoclip è stato girato nella villa dello stilista Philippe Plein a Cannes e vede come protagonisti i tre rapper.

L’artista romano ha dato vita a un album forte, creato dall’esigenza di ribadire che ormai nessuno può scalfirlo. Untouchable ha debuttato direttamente in vetta alla classifica degli album più venduti in Italia. Ben 10 tracce del disco, inoltre, sono entrate nella Top 50 della classifica singoli, mentre il vinile ha debuttato in 3 posizione della classifica vinili. Il progetto di Tony Montana, altro nome del rapper, ha dimostrato che nel 2021 la trap non è morta.

L’album è in grado di sorprendere e mischia sonorità diverse, grazie alla collaborazione di produttori come Drillionaire, Sick Luke e Luke Lies. La hit EFFE sta già spopolando sulle piattaforme digitali e sarà in radio da venerdì 18 giugno. Un brano dal sapore hip-hop anni ’90 e che accenna quasi al funk nella produzione. Un disco, quello di Tony, che non tradisce le sue origini, i luoghi in cui è cresciuto, che continua a frequentare e di cui va orgoglioso e fiero (come Rione Monti a Roma).

Gli artisti che hanno collaborato alla realizzazione del progetto sono tantissimi: potete trovare la tracklist completa, insieme ai duetti dei vari brani, in questo nostro articolo.

Qui potete ascoltare Untouchable di TONY EFFE

Il titolo del disco è un omaggio al celebre film di Brian De Palma del 1987 “The Untouchables – Gli Intoccabili”.

La bellissima copertina è realizzata sotto la cura artistica del visionario regista di fama mondiale Anton Tammi, già dietro i videoclip e le cover dei progetti della superstar globale The Weeknd e con la supervisione dell’art director e grafico Moab aka Stole Stojmenov.