Arisa a Belve: “Simona Ventura non è falsa, Madame mi ha mandato un pezzo e poi è sparita…”

Tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani, c’è stata Arisa. La cantante ha parlato con la sua solita schiettezza e con le sue tante contraddizioni che lei in primis ammette.

Per Rosalba Pippa quella a Belve è stata, caso raro, la seconda ospitata. L’artista fu infatti già intervistata dalla Fagnani nel 2022.

Del resto in questo anno di cose ne sono successe nella vita di Arisa. Il ritorno come professoressa ad Amici e la nuova dipartita alla fine dell’edizione, il possibile approdo in giuria a The Voice Kids (di cui non si è parlato durante l’intervista) e soprattutto la simpatia espressa a Giorgia Meloni e lo scontro con la comunità LGBTQ+ a seguito di un’intervista da Peter Gomez.

Arisa e quel “Simona sei falsa, ca++o”

Anno 2012. È il 22 novembre e durante la puntata in onda di X Factor il televoto elimina il duo dei Frères Chaos appartenenti al team di Rosalba.

I Frères Chaos erano formati da due fratelli: quello che è oggi è l’A&R capo di Sugar Music, Falso Nueve e dalla sorella, oggi conosciuta come la cantautrice Santa Manu.

A portare all’eliminazione del duo è anche il voto del giudice Simona Ventura. Questo più la reazione del duo che si rifiuta sul momento di abbracciare Arisa, porta alla reazione della cantante, un momento diventato storia della televisione: “Perché sei falsa Simona… ca**o!”

Quando Francesca Fagnani chiede ad Arisa quale sia stato il momento più basso, il più brutto della sua lunga carriera, Rosalba non ha dubbi nel rispondere:

“Il più basso è stato quando ho detto a Simona (Ventura) che era falsa ad X Factor, perché in quel momento lei stava facendo il suo gioco, ne aveva diritto e io il mio. Non è vero che è falsa e le voglio bene“.

Appreso della risposta di Arisa, Simona Ventura ha voluto ringraziarla pubblicamente sui social spiegando anche che le due si erano già chiarite in privato:

“Cara Arisa, sei dolce! Ti ringrazio perché nel nostro mondo, non è affatto scontato chiedere scusa, anzi! Ci eravamo già chiarite ‘in privato‘ , ma questo attestato a Belve con Francesca Fagnani mi ha commosso! Anch’io ti voglio bene, ti ritengo una delle (se non la più bella) voce della canzone italiana contemporanea, e aspetto, come abbiamo fatto in passato, di sentire i tuoi pezzi! Quelli si, davvero immortali! A presto“.

La questione Madame

Durante l’intervista si è parlato molto anche degli scatti senza veli postati da Arisa quest’estate (vedi qui), delle proposte di girare un film hard di Rocco Siffredi ma anche del battibecco social con Madame causato proprio da quelle foto.

Per chi non ricordasse la cantautrice venete commento con un “Ti amo” sotto al post di Arisa la quale rispose senza troppi giri di parole: “Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare“.

In seguito Madame rispose invitando a cena Rosalba e sulla questione Francesca Fagnani torna per capire cosa fosse realmente successo…

“Madame mi aveva mandato un pezzo e poi era sparita, io l’ho sempre cercata, ma lei non mi ha mai risposto”. Arisa aggiunge poi di continuare a stimare e seguire la giovane collega: “Non è niente di personale sia chiaro”.

Arisa e gli uffici stampa

“Perchè ai suoi colleghi artisti è concesso si essere alternativi, trasgressivi… appena dice una cosa lei invece si scatena tutto un polverone, perché i Måneskin possono essere trasgressivi e lei no?” chiede la giornalista ad Arisa.

La risposta è breve e diretta:

“Perché io non ho un ufficio stampa!“

A questo punto la Fagnani la incalza: “E si faccia questo ufficio stampa…” ma la cantante ribadisce la sua visione: “Anche gli uffici stampa scelgono con chi lavorare. Se sei abbastanza cool lavorano con te, se non sei abbastanza cool non ci lavorano con te…”

Una risposta che sicuramente nell’ambiente musicale ha fatto discutere. Da persone che ogni giorno lavorano con gli uffici stampa musicali ci sentiamo di affermare che difficilmente gli uffici stampa rinunciano ad un lavoro, anzi, cercano di portarne a casa più possibili.

A volte, sopratutto da quelli più onesti e con maggior credibilità, vengono fatte delle scelte ovvero quelle di lavorare su progetti su cui si sa di poter dare un valore aggiunto.

Quindi ad onor del vero ci risulta difficile credere che si dica di no ad un’artista come Arisa che, diciamocelo senza mezzi termini, porta un suo valore, anche economico, vista l’ampia visibilità anche televisiva, da Amici a Ballando con le stelle.

Durante l’intervista Arisa sottolinea che di lei si dice che è un’artista difficile e che questo la ferisce, salvo poi ammettere lei stessa tra i suoi difetti di contraddirsi spesso.

Ecco ci sentiamo di spezzare una lancia a favore degli uffici stampa. Diciamo che quello che Rosalba ha dichiarato potrebbe anche essere vero ma, al tempo stesso, legato strettamente proprio al carattere dell’artista.

Ci spieghiamo meglio… l’ufficio stampa ha infatti il compito, oltre a quello di promuovere la carriera dell’artista, di tutelarlo. A volte può succedere che, se l’ufficio stampa non viene ascoltato, ci possano essere errori, dichiarazioni sbagliate e conseguenze di immagine che, oltre al diretto interessato, vanno a colpire anche la credibilità di chi lavora al progetto.

Ecco, questa potrebbe essere una spiegazione anche se pensiamo che nessun ufficio stampa, o quasi, si sottrarrebbe alla richiesta di lavorare con Arisa.

La Fagnani durante la chiaccherata ha anche chiesto se tra Rosalba e Paola Iezzi fosse stata fatta pace (la Iezzi criticò le dichiarazioni di Arisa nel programma di Gomez e Arisa rispose con un video in cui, dopo aver risposto a parole, mostrava il dito medio alla collega, vedi qui).

Anche in questo caso l’artista è stata chiara: “Non abbiamo fatto pace, non serve. Il dito era anche senza la manicure fatta…“. “Era questa la cosa grave?“, ribatte la giornalista, “Sì” è la risposta della cantante.