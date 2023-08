Arisa nuda sui social, Madame commenta ma Rosalba la annichilisce con la sua risposta

L’ultima settimana di agosto è partita col botto… Arisa ha infatti pubblicato nella giornata di lunedì 28 agosto una serie di scatti che la ritraggono nuda, accompagnati da un annuncio molto particolare. A far parlare il popolo del web non sono state solo le foto in questione, ma anche la risposta, schietta come nello stile che contraddistingue Rosalba, data a una collega… Madame.

Partiamo dalle foto, scatti in cui Arisa si mostra totalmente nuda, coprendo il seno e le parti intime ma mostrando il sedere. Nella didascalia del post, la cantante informa di essere alla ricerca di un compagno e ne elenca le caratteristiche in maniera ironica ma non troppo. Tra le righe, infatti, i più sgamati potrebbero leggere qualche frecciatina a persone del passato di Rosalba.

Queste sono le sue parole:

“Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, massimo 45 anni, economicamente autosufficienti e a cui piaccia a pazzia l’organo sessuale femminile, in particolare il mio.

Chi voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre “verità, corpo, anima, cervello”, fedeltà se meritata e ottima cucina. Ci possono essere alcuni sbalzi d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie.

NESSUNA BUGIA.

NO PERDITEMPO.“

Il post di Arisa è diventato velocemente virale, raggiungendo oltre 300.000 “Mi piace” e 17.000 commenti in poche ore, numeri molto più alti rispetto a quelli che solitamente raccolgono le altre immagini pubblicate dall’artista.

Tra i tanti commenti ci sono anche quelli dei colleghi con una stranezza. In molti, infatti, hanno scritto facendole gli auguri di buon compleanno, ma la data di nascita di Arisa dovrebbe essere il 20 agosto. Tra di loro Emma, Paola Turci e Rodrigo D’Erasmo.

Presenti ovviamente anche commenti di colleghi uomini come il rapper Nerone che ironizza con un “Peccato per quel SANISSIMI“, e Fausto Leali (“Complimenti… continua così“).

Arisa annichilisce Madame con un commento

A far discutere, facendo velocemente il giro del web, non sono stati però solo gli scatti “hot” di Rosalba ma la sua risposta al commento di Madame.

Francesca, questo è il vero nome della cantautrice che quest’anno è tornata sul palco del Festival di Sanremo, ha commentato gli scatti con “Ti amo” a cui ga aggiunto un cuore. A quanto pare, a Rosalba il commento è sembrato un po’ ipocrita, in quanto ha prontamente gelato pubblicamente la ragazza con questa risposta:

“Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare.”

Molte persone hanno commentato sotto la risposta di Arisa; alcune ironizzando, altre congratulandosi con lei per la sincerità e altre ancora difendendo Madame, che ha preferito non rispondere alla collega. Almeno pubblicamente.