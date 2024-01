Ariete, in radio arriva il nuovo singolo “Quattro Inverni”

Ariete, “Quattro Inverni“: significato del testo del nuovo singolo

Venerdì 12 gennaio Ariete torna in radio con “Quattro Inverni“, il suo nuovo singolo estratto dall’album “La Notte” (Bomba Dischi), che sancisce il ritorno della cantautrice simbolo della GenZ alle sue origini, ovvero il “BEDROOM pop“.

Capace di creare con le parole dimensioni profonde in cui riflettersi e cercare conforto, con questo album Ariete tocca così le corde più nascoste dell’anima, raccontando senza filtri attimi di vita.

ARIETE, “QUATTRO INVERNI”: significato DEL BRANO

Scritta da Ariete e prodotta da Michelangelo (Michele Zocca), “Quattro Inverni” è un brano che parla del tempo che passa inesorabilmente, senza lasciare spazio a sufficienza per fermarsi ed elaborare ciò che accade. Inoltre, con delle sonorità emotivamente coinvolgenti, il brano racconta da un lato la sensazione di non essere compresa e dall’altro l’amore: un sentimento spesso presente nei testi della cantautrice, che viene vissuto come un’incertezza, un’emozione irrisolta attorno alla quale ruotano solo parole non dette.

ARIETE, “QUATTRO INVERNI”: TESTO DEL BRANO

Ti ho rivista negli occhi degli sconosciuti

E ballavi sfocata tra tutte le luci

Io parlavo una lingua che tu non capivi

Me ne inventerò una se poi mi porterà da te

Prendo tutto a pugni ancora un po’

Lascio le parole in un cassetto, esco, forse sparirò

Quattro inverni io che ti aspetto

Consumata da questo vento, è

Più freddo, più freddo, più freddo di te

Io ti guardo, ti guardo e mi chiedo se

Se poi il mondo cambiasse senso

Non girasse più su se stesso, ricordati soltanto che

Per quanto puoi capirmi non sarai mai me

Mmh, non sarai mai me

Io che sfondo le porte, tu non esci di casa

Come siamo ridotte, è l’ultima chiamata

Lascia un sapore amaro, un finale già scritto

Di parole non dette, trema tutto il soffitto, adesso

Resto sopra il ciglio ancora un po’

Scordati di tutto quel che ho fatto, lascio, ora sparirò

Quattro inverni io che ti aspetto

Consumata da questo vento, è

Più freddo, più freddo, più freddo di te

Io ti guardo, ti guardo e mi chiedo se

Se poi il mondo cambiasse senso

Non girasse più su se stesso, ricordati soltanto che

Per quanto puoi capirmi non sarai mai me

Mmh, non sarai mai me

Noi ci stringevamo forte per non sparire

Così strette che è impossibile da digerire

E a pensarci oggi voglio solo ridere

Ed aspetto quattro inverni per tornare a vivere

ARIETE, LA NOTTE D’ESTATE: LE DATE DEL TOUR

14 giugno – MONCALIERI (TO) , Ritmika

, Ritmika 18 giugno – ROMA , Cavea Auditorium Parco della Musica

, Cavea Auditorium Parco della Musica 22 giugno – SENIGALLIA (AN) , Mamamia Festival

, Mamamia Festival 6 luglio – BRESCIA , Arena Campo Marte

, Arena Campo Marte 28 luglio – PALERMO , Cantieri Culturali alla Zisa

, Cantieri Culturali alla Zisa 10 agosto – FOLLONICA (GR) , Follonica Summer Nights

, Follonica Summer Nights 13 agosto – ROCCELLA IONICA (RC), Roccella Summer Festival

Foto di copertina di Ilaria Ieie