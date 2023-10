Ariete chiude il suo tour al Forum invitando la genZ a rispettarsi senza avere mai pregiudizi

Il 27 ottobre 2023 il tour nei palasport legato all’ultimo album di Ariete, “La notte”, si è concluso con una trionfale data al Mediolanum Forum di Assago, una serata ricca di emozioni in cui la giovane cantautrice è apparsa emozionata e al tempo stesso meravigliata del calore riservatole dal suo pubblico.

L’avventura live di Arianna non finisce di certo qui, anzi. Già il giorno dopo sono state annunciate le prime tappe del “La Notte d’estate tour 2024”. Eccole a seguire:

14/06 – Moncalieri (TO) – Ritmika

18/06 – Roma – Cavea Auditorium (Parco della musica)

22/06 – Senigallia – Mamamia Festival

06/07 – Brescia – Arena Campo Marte

28/07 – Palermo – Cantieri Culturali alla Zisa

10/08 – Follonica (GR) – Follonica Summer Nights

13/08 – Roccella Ionica (RC) – Roccella Summer Festival

Ariete ha condiviso l’ambito palco milanese insieme alla sua band e a due ospiti speciali: Tananai, con cui ha cantato, “Campo minato“, e Rkomi per un feat. sulle note di “Diecimilavoci“, duetto contenuto nell’album di Mirko, “Taxi driver“.

Con una scaletta con 28 pezzi, circa due ore di concerto, la cantautrice non si è di certo risparmiata cantando praticamente quasi tutta la sua discografia (due album e due EP) e accontentando anche la richiesta dei fan: cantare in questo venerdì di festa anche un brano non in scaletta. “Venerdì” per l’appunto.

La ragazza ha calcato il palco del Forum con naturalezza, alternando momenti scherzosi ad altri molto intimi e riflessivi in cui condividere i propri ideali di giovane ragazza che si affaccia alla vita e che vorrebbe solo che ognuno rispettasse il prossimo al di là del colore della pelle, dell’aspetto fisico o dell’orientamento sessuale.

A sigillare questo pensiero un momento in cui ha invitato il pubblico presente a prendersi per mano in un momento di condivisione tenero e intenso.

Durante il concerto Ariete ha voluto dedicare un momento anche ai fan in fila sin dalla mattina per riuscire a “guadagnarsi” i posti più vicini alle transenne. Per questo ha fatto scorrere un video con le interviste realizzate ad alcuni di loro nel corso della giornate.

I duetti con Rkomi e Tananai si sono chiusi entrambi con un forte abbraccio, un gesto che sottolinea l’amicizia e la stima tra la giovane cantautrice e i due artisti.

E sempre all’insegna dell’amicizia e della condivisione Ariete, giusto prima di cantare “Tatuaggi“, singolo in featuring con i compagni di scuderia in Bomba Dischi, gli Psicologi, ha spiegato il dispiacere nel non poter avere al suo fianco anche a Milano, come successo a Roma e Napoli, Lil Kvneki e Drast.

Ariete live. Lo show

La scenografia dello spettacolo è minimale, un grande lavoro viene svolto dalle grafiche che si intrecciano ai video proiettati sul maxi schermo in tempo reale. A metà concerto la band scende dal palco lasciando la cantautrice da sola con il tastierista per un momento acustico illuminato da un fascio di luce che dal pianofrte arrivava sino al soffitto del Forum.

Un momento dello show, a distanza di 4 anni dall’uscita del suo primissimo singolo, “Quel Bar” ha visto Ariete abbracciare la sua chitarra elettrica e cantare il brano da cui tutto ha avuto inizio.

A seguire la scaletta dello show: