Gigi D'Alessio feat. Fiorella Mannoia, Romina Falconi, Giusy Ferreri, Massimo Di Cataldo e tantissimi emergenti per un totale di quasi 50 recensioni.

Si sta svelando piano piano uno dei progetti più importanti del prossimo anno... Vasco Non Stop Festival 2020.

Dopo il grande successo della hit estiva "Magari muori", la cantautrice riparte con Mescal. In arrivo anche il nuovo singolo.

Emma: "Fortuna" è il nuovo album in uscita a ottobre che verrà presentato con un instore live tour ed uno speciale concerto a Verona.

Dopo il successo di "Jambo" la Ferreri torna a far coppia con Roberto Casalino già autore dei suoi brani più noti.

Dopo il successo di "Carote" non era facile stupire ancora i giovani... Eppure Emanuele Cristanti ci è riuscito.

I giovani del Festival prima del gran finale di Dicembre in prima serata su Rai 1 saranno ospitati da "Italia sì".

All Music Italia nominato ai Macchianera Awards, i premi della rete, come Miglior sito musicale. Ecco la scheda per votare!

Per il nostro sito è la quinta nomination in cinque anni di vita. Al via le votazioni dell'edizione 2019.