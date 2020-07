E’ uscito il nuovo singolo degli Après la Classe e Tormento L’Estate dei Miracoli (etichetta Get Up Music con distribuzione Believe).

Il brano, che arriva a qualche mese dal pezzo solidale La Vita è Meravigliosa (ne abbiamo parlato Qui), è idealmente dedicato a questa estate particolare che stiamo vivendo. Un invito a godersela con il giusto spirito e con alcune accortezze, che non devono far perdere la voglia di spensieratezza e di divertimento.

Con gli Après La Classe in questa avventura estiva c’è Tormento, negli anni ’90 e nei primi 2000 con i Sottotono e nell’ultimo anno tornato in auge grazie ai duetti con J-Ax e Max Pezzali. Suo l’ultimo verso del brano che racchiude la volontà di dare un messaggio di speranza, dopo i mesi difficili da cui siamo tutti reduci.

APRES LA CLASSE E TORMENTO – L’ESTATE DEI MIRACOLI

Il brano, prodotto da Gheesa, è un mix tra pizzica, hip hop e dancehall. Il producer lo ha definito Salentinian Beat, neologismo caro anche alla band. Un sound internazionale, ma ricco di elementi che richiamano al territorio e alle radici del collettivo salentino.

L’Estate dei Miracoli è stato mixato da Alborosie nel suo studio di Kingston in Giamaica. La band aveva collaborato varie volte in passato con la star del reggae internazionale. Masterizzazione curata da Gary Noble, vincitore di 3 Grammy Awards e ben 19 nomination.

“Per noi è stato quasi un ritorno alla nostra prima discografia. Era da tanto tempo che non ci affidavamo ad un Produttore che ha curato, a parte alcuni elementi di arrangiamento, tutta la produzione artistica. La collaborazione con Tormento ci rende orgogliosi, abbiamo trovato un Artista con la A maiuscola con il quale si è instaurato un rapporto di stima ed amicizia.”

Queste le parole degli Apres La Classe che così definiscono come un inno di libertà e spensieratezza.

Foto di Gianni Notaro