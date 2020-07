E’ uscito lo scorso 15 luglio il nuovo singolo del duo Serpenti Saturno non aspetta. Si tratta del secondo brano che segna il ritorno di Luca Serpenti e Gianclaudia Franchini e che arriva dopo I Giorni di Ulisse.

La mitologia è nuovamente fonte di ispirazione per il duo. Saturno, dio del tempo, famoso per aver divorato i suoi figli, in questa istantanea, divora i noi di ieri scatenando un loop di dolce nostalgia.

“Dopo I giorni di Ulisse, abbiamo continuato il nostro viaggio all’interno della mitologia per dare voce ai nostri pensieri. La fonte di ispirazione per questo brano è stato ‘Saturno che divora i suoi figli’ di Goya. E’ un quadro scuro, violento e potente. Ci siamo immedesimati nei figli di Saturno che vengono divorati dal tempo e quello che ci rimane è una nostalgia per quello che si è stati.”

I Serpenti tornano dopo 5 anni di pausa e sembra che il tempo si sia fermato. Pop ed elettronica, un connubio che i due artisti hanno utilizzato come manifesto per portare dal vivo il loro progetto musicale. Dal 2007 hanno pubblicato 3 album e suonato in Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Cina e hanno preso parte a Festival internazionali come il Sziget Festival di Budapest.

Durante il periodo di stop dai Serpenti, Luca e Gianclaudia (Qui la nostra intervista) hanno consolidato la carriera di autori e producer per Sony Atv. Si sono inoltre impegnati in Phantafox, progetto parallelo deep house cantato in inglese e pubblicato con Ego Music che ha avuto un ottimo riscontro con il singolo Love the noise.

ANTEPRIMA VIDEO SERPENTI – SATURNO NON ASPETTA

Il concept del videoclip di Saturno non aspetta è incentrato sulla piccola Elsa Serpenti, la figlia di 4 anni di Luca e Claudia, nei panni di una Claudia per sempre bambina. Un’immagine che stride con il mantra ricorrente nel brano della nostalgia di quello che non si è più.

“Per il video, girato ad Aprile durante il lockdown, abbiamo scelto come protagonista Elsa, la nostra bimba di 4 anni, che per noi incarna perfettamente il concetto dell’innocenza e del tempo che passa. Ci piaceva che fosse una bambina a dare il volto ad un concetto così adulto.”

SATURNO NON ASPETTA – IL TESTO

(Gianclaudia Franchini – Luca Serpenti

Edizioni – Emi Music Publishing Italia Srl)

Sembrano radici

Che si mischiano al blu

Le dita fuori dal finestrino

Virgole felici

Le mie lentiggini

Non è così difficile

Non è così difficile

Oh lascio tutto com’è

E nel retrovisore c’è

Quello che non serve

La memoria

Cambia la bellezza

Saturno non aspetta

Divora l’innocenza

Non saremo mai gli stessi

Ho già nostalgia di tutto quello che non siamo più

Ho già nostalgia di tutto quello che non siamo più

Come un animale

Se ne sta docile

Il sole sulla zona industriale

Storie abbandonate

Sotto la ruggine

Non siamo più in pericolo

Non siamo più in pericolo

Oh lascia tutto com’è

Non siamo più in pericolo

Ma ci penso

La memoria

Cambia la bellezza

Saturno non aspetta

Divora l’innocenza

Non saremo mai gli stessi

Ho già nostalgia di tutto quello che non siamo più

Ho già nostalgia di tutto quello che non siamo più

Un dio che si spaventa

Divora quelli che non siamo più

Saturno non aspetta

La memoria

Cambia la bellezza

Saturno non aspetta

Divora l’innocenza

Non saremo mai gli stessi

Ho già nostalgia di tutto quello che non siamo più

Saturno non aspetta