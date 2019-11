Anteprima Video: Per Seck il mare, ancora di salvezza nel singolo “Onde”

Dopo i singoli Good Vibes e Pianeti (Ne abbiamo parlato Qui) e l’uscita dell’Ep Il Paese delle Stelle, è fuori ora Onde, nuovo brano del rapper Seck, il cui videoclip è in anteprima esclusiva su All Music Italia.

Una canzone musicalmente intensa e con un testo diretto e che scava nel profondo dell’animo umano, in una malinconia che nei momenti di sconforto pare senza fine.

“Onde parla di me quando perdo le forze, gli amici cambiano, la vita mi mette alla prova. Cerco voce per gridare più forte pensando basti per farmi sentire, ma dimentico cosa sento. Mi abbraccio al mare e al suo rumore da sempre fondamentale per il mio cuore. Osservo il movimento delle onde e mi ci rifletto fino a sentirmi trasportato da una corrente di pensieri e sensazioni che mi aprono gli occhi senza sole, senza sale.”

Così Seck descrive Onde, parte integrante di un Ep eterogeneo e che si contraddistingue per sonorità non comuni e un linguaggio urban nel quale si riconosce però una forte matrice cantautorale.

“È un paese tanto piccolo quanto luminoso capace di spegnersi. Chi lo conosce ci torna sempre e non lo dimentica mai. È il mio posto nel mondo, il mio porto sicuro. Chi lo abita è capace di sognare e di non fermarsi alla realtà. È l’inizio del mio percorso dove ho visto amore e odio abbracciarsi, paura e coraggio rispettarsi e felicità e malinconia darsi spazio e tempo per agire e reagire. Ogni persona nel mondo ha il suo paese delle stelle, un posto dove riesce a provare le emozioni e a conservarle nel cuore. Qui, ho deciso di mettermi in gioco e di dimostrare a chi amo quanto possono essere speciali le stelle seppur lontane dagli occhi vicine al cuore. Domani, tornerò nel mio paese delle stelle per cantare la mia storia.”

Il singolo Onde è accompagnato da un videoclip diretto da Alex Khamraev.

“Arriva il momento in cui ognuno di noi deve decidere se crescere o cambiare.”

SECK

Seck è il nome d’arte di Cristiano Maffa, rapper nato a Monza nel 1995.

La sua carriera prende il via nel 2014 quando da alcune barre scambiate in freestyle con gli amici nasce In the Box Vol. 1 con il collettivo Raza Blunt, formato dallo stesso Seck, Jore, Mndst e Montana. Nell’agosto 2015 il collettivo pubblica Eclissi EP.

Nel Luglio 2017 Seck si presenta con il suo singolo e primo album autoprodotto dal titolo Non ci sei, che segna l’inizio della collaborazione con il producer Pitto.

Dopo i singoli Good Vibes e Pianeti, l’8 novembre 2019 è uscito l’Ep Il Paese delle Stelle.

ONDE – IL TESTO

Lyrics by Seck

Composed by Pitto Stail, Marco Azara, Stefano Giungato

Edizioni: INDIEHUB

Distribuzione: Artist First

Prodotto da Stefano Giungato per Malamente records

Mi chiedo perchè ancora oggi il tempo se la prende

Se perdo l’interesse se apprendo che non serve

E chiedo a Dio lo stesso pur sapendo che non sente

La musica mi investe più di quanto poi mi rende

Così forte che non sento mai quello che mi vuoi dire

Non ho paura di apparire ma alla alla lunga di impazzire

Vedo maschere, il mondo fregarsene,

Gli amici perdersi tra droghe soldi e macchine

Non mi sento così

Sono diverso

Io che faccio tardi spesso

Guardo ma attraverso

Parlo ancora nello stesso modo a te

che guardi atterra come se non esistessi

Capirò con il tempo

Calibro il fiato e resto

Quello che ho odiato, il mio passato e…

Io che ci sento la musica nei tuoi passi

E tu ti incazzi, non parli

Giorni che restiamo a contarli

Vivo da luglio tra i fantasmi

Mentre il tempo corre

Io perdo le ore

Provo ad andare oltre

Perso tra le onde

Men

tre il tempo corre

Io perdo le ore

Provo ad andare oltre

Perso tra le onde

Ma in fondo è bello come un vizio, tipo cercarla

Io da una vita resto zitto, ci pensa il karma

La luna è bella e anche stanotte parla

ma non sempre veglia e fermami se resto in aria

appeso a chi so che non cambia,

Io che ho fatto tutto da me

E tu che oggi fai a meno di me

Aspetto che passi un po’ di te

Tanto so che sarà la vita ad insegnarmi come andare avanti

Anche se siamo a riva, comunque parti, anche se in sbatti

Ho perso i contatti, mi aspettano in tanti, e oggi stacco tardi con gli occhi sempre stanchi

Capirò con il tempo

Calibro il fiato e resto

Quello che ho odiato, il mio passato e…

Io che ci sento la musica nei tuoi passi

E tu ti incazzi, non parli

Giorni che restiamo a contarli

Vivo da luglio tra i fantasmi

Mentre il tempo corre

Io perdo le ore

Provo ad andare oltre

Perso tra le onde

Mentre il tempo corre

Io perdo le ore

Provo ad andare oltre

Perso tra le onde

Foto di Alex Dani