ANNALISA versus Elodie, chi è la reginetta del pop italiano? I numeri delle 2 star e il sondaggio

Annalisa ed Elodie, chi è la nuova reginetta del pop italiano? Abbiamo analizzato la situazione dal punto di vista dei numeri ma non solo, abbiamo voluto anche inserire un sondaggio perché siate voi a votare.

Nonostante la musica rap e trap siano costantemente alla guida delle classifiche di vendita e dello streaming, soprattutto negli album, il pop italiano, dai Marco Mengoni ai Pinguini Tattici Nucleari, oppone resistenza e conquista risultati importanti, nei live in maniera ancora più evidente.

Spesso si è parlato del fatto che nel mondo della musica, soprattutto in Italia, c’è poco spazio per le donne e questo è un dato di fatto assodato purtroppo. Ed è anche una questione di cultura, come sottolineato in un’intervista da Levante.

La cantautrice ha fatto notare infatti come alle bambini non venga chiesto se vogliono imparare a suonare uno strumento ma, al massimo, se vogliono cantare o fare danza.

Sarà anche era questo che ad oggi c’è solo una Producer donna che ha conquistato un disco d’oro, Sarah Tartuffo, in arte Star-T-Uffo, e che le autrici e compositrici di brani per altri artisti note al pubblico sono davvero poche. La multiplatino Federica Abbate, Marta Venturini, Giulia Anania e Gianclaudia Franchini, per citarne alcune.

Negli ultimi anni sul fronte cantautrici pure abbiamo invece visto affermarsi Ariete e, soprattutto, Madame. Non solo, sono andate anche a consolidarsi le carriere di due reginette del pop… Annalisa ed Elodie.

Parliamo di reginette perché, è insindacabile, il posto di regina della musica italiana è ancora occupato da Laura Pausini.

La fama e i successi della cantante italiana più amata e premiata del mondo, vincitrice di Grammy Awards, Golden Globe e Latin Grammy (oltre ad altre decine di altri riconoscimenti), non ha precedenti e, almeno per il momento, nemmeno eredi.

Annalisa ed Elodie, partite nel mercato discografico rispettivamente nel 2011 e nel 2015, negli ultimi 2/3 anni hanno conquistato una fetta di pubblico sempre maggiore arrivando ai vertici delle classifiche radio e mandano sold out grandi location come il Mediolanum Forum, fino ad oggi terreno solo per alcune “Signore” della musica italiana come Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, ma anche di Emma e Alessandra Amoroso.

