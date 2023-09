Annalisa torna con “Ragazza sola”: “Con questo brano mi sono ritrovata. E non sono più sola, ma con me stessa”

Annalisa, “Ragazza Sola”: significato del testo del nuovo singolo

Dopo aver svelato la data di uscita del suo nuovo e attesissimo album “E poi siamo finiti nel vortice” – che sarà disponibile in cd, digitale e in vinile, in ben tre versioni, dal 29 settembre per Warner Music Italy – Annalisa ha annunciato con un post social l’uscita di “Ragazza Sola“, terzo singolo estratto dal nuovo progetto discografico, che vanta già – solo su Spotify – 106.444.463 stream.

Se “Bellissima” ha infatti superato i 52 milioni di stream, “Mon Amour” ha fatto di meglio, superando quota 54 milioni in appena cinque mesi dalla sua pubblicazione, diventando la canzone più ascoltata di Annalisa su Spotify.

“Disco Paradise“, il brano che l’ha vista tra i protagonisti indiscussi della stagione estiva appena terminata al fianco di Fedez e degli Articolo 31, ha invece da poco raggiunto i 44 milioni di stream.

annalisa, “ragazza sola”: SIGNIFICATO del testo DEL BRANO

Scritto dalla stessa Annalisa con Alessandro Raina e Davide Simonetta e prodotto proprio da Simonetta, il brano sarà disponibile in tutti i digital store a partire da venerdì 8 settembre.

“Ragazza Sola è la terza anima, lo strato più profondo”, racconta Annalisa. “È la presa di coscienza, quel momento in cui si comincia ad abbracciare il cambiamento. Le immagini scorrono nella mente come in un vortice, una dopo l’altra, disordinate, veloci. Sono tutti quei momenti che mi hanno condotta qui, dove sono ora. Alla fine di questa canzone. Mi sono ritrovata. E non sono più sola, ma con me stessa”.

Il testo di “Ragazza Sola” sarà disponibile a partire da venerdì 8 settembre.