Compie gli anni Annalisa, artista mutevole, tra le più belle voci della musica italiana al femminile

Buon compleanno Annalisa!

Forse è colpa di aver partecipato ( e con successo ) ad un talent show che agli occhi di chi ti ascolta ed osserva resti sempre una ragazzina. Già, perché Annalisa, stella luminosa dell’edizione 2011 Amici di Maria De Filippi, dove si classificò seconda, alle spalle di Virginio, oggi viene festeggiata da noi di All Music Italia per due motivi: il suo trentaseiesimo compleanno e per i dieci anni di carriera.

Trentasei anni? Dieci anni di carriera? Annalisa? Ma siamo proprio sicuri?

Ebbene si, anagrafe ed annali della discografia non mentono e così, nel ricordarci che gli anni non passano solo per noi, la bella cantautrice savonese, è ormai una donna matura con una storia personale ed artistica che ne ha da raccontare.

E non è solo bella, anzi bellissima, la voce; Annalisa è un’artista mai doma, che spesso ha rischiato pure di confondere il suo pubblico per la ricerca del cambiamento, del nuovo con cui potersi esprimere.

A volte è scivolata ma è riuscita sempre a riprendersi, appoggiandosi proprio su quel talento vocale che ha pochi pari per potenza, versatilità, pulizia, colore fra le sue coetanee, probabilmente Arisa, Simona Molinari e poche altro.

Personalmente ho scritto di lei tante volte e l’ho anche conosciuta durante un live nella mia Napoli, ma non l’ho ancora intervistata e la cosa m’incuriosisce e non poco; pertanto le intimo di stare in campana perché, prima o poi…

E oggi sono chiamato dalla direzione a stilare la classifica delle sue best songs, secondo il mio punto di vista, s’intenda.

Come sempre ho scelto all’interno di tutta la sua discografia, le collaborazioni e anche i non singoli, sperando ( magari ) di far conoscere anche qualche brano che magari non è arrivato alle masse ma è lo stesso meritevole.

Il tutto corredato da qualche notizia e da una frase che ho reputato meritevole nel testo.

Per cui a lei vanno i miei più sinceri auguri, quelli di tutta la redazione di All Music Italia mentre per tutti voi ecco la top 15 delle best songs di Annalisa secondo Fabio Fiume.

Clicca su continua per iniziare a leggerle.