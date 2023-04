Annalisa co-conduttrice di Sanremo 2024? Ecco l’indiscrezione

Nonostante alla kermesse manchino diversi mesi, Amadeus com’è noto è già attivamente al lavoro alla prossima edizione del Festival di Sanremo, l’edizione 2024, che sta prendendo forma settimana dopo settimana.

Mentre in classifica FIMI continuano ad impazzare i pezzi dell’ultima edizione della kermesse che ha visto trionfare Marco Mengoni e che sta vedendo lo stesso Mengoni, Lazza e Tananai dominare sulla concorrenza con i loro brani, i giornali di gossip hanno cominciato a fare riferimento ai primi nomi riguardo alla co-conduzione.

L’indiscrezione: Annalisa per la co-conduzione di Sanremo 2024

Si dice, infatti, che al fianco di Amadeus in veste di co-conduttrice ci sarà nientepopodimeno che Annalisa, l’artista ligure ex Amici che sta vivendo in questi ultimi mesi un vero e proprio periodo d’oro.

Ad anticipare la presenza di Annalisa a Sanremo 2024 è stato nelle scorse ore il settimanale Chi, che sulle sue pagine ha riportato l’indiscrezione in anteprima. Se così fosse, come d’altra parte sottolinea il magazine diretto da Alfonso Signorini, non sarebbe certo l’unica volta che un conduttore del Festival si ritroverebbe fianco a fianco con una valletta-cantante. In tempi non sospetti, infatti, i telespettatori hanno conosciuto co-conduttrici addette alla presentazione dei brani in gara del calibro di Arisa, Emma e più di recente Elodie.

Ovviamente, quanto detto fino a questo punto fa riferimento solo ed esclusivamente a dei semplici rumors, da prendere con le dovute pinze. Tuttavia, la scelta di Annalisa sarebbe comunque ottima, anche in considerazione di questi ultimi mesi di visibilità per lei a dir poco eccezionali. Dopo il successo straordinario di Bellissima (spinto anche dalla viralità social su TikTok) in questi giorni la cantante è tornata con un nuovo pezzo fortissimo e potenziale tormentone come Mon Amour.

Dopo tanti anni passati “in sordina” rispetto ad altre colleghe, con risultati buoni ma forse non abbastanza soddisfacenti rispetto al suo grande talento, Annalisa è finalmente sulla bocca di tutti, una volta e per tutte. Sanremo 2024 potrebbe dunque rappresentare per lei quella consacrazione definitiva che si merita e che aspetta da tempo.

Credits immagine di copertina: Ufficio stampa Warner Music Italia