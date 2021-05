Anna Tatangelo, citando “Benjamin Button”, si prepara a lanciare nuova musica

Anna Tatangelo sta preparando una nuova uscita.

Reduce dalla pubblicazione del nuovo singolo Serenata, uscito il 30 aprile scorso, un brano con cui la cantante sta proseguendo il percorso musicale urban che da alcuni anni ha intrapreso andando ad abbandonare le melodie classiche italiane del passato spostandosi in un territorio più internazionale.

Il tutto è partito nel 2018 con una nuova versione di Ragazza di periferia con Achille Lauro per poi proseguire con diversi duetti come Guapo feat. Geolier e Fra me e te feat. Gemitaiz. Un percorso interrotto, forse, solo da un passo falso, la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con la ballad vecchio stile Le nostre anime di notte.

Ora Anna Tatangelo sta preparando qualcosa, forse il primo album di questa fase o un nuovo duetto. Sulla sua pagina Instagram la ragazza ha infatti postato un videoclip accompagnato da una frase tratta dal film con Brad Pitt, Il Curioso caso di Benjamin Button.

Nella pellicola Brad Pitt nasce vecchio per poi morire giovane, un po’ come Anna che ha iniziato la sua carriera a 15 anni ed è spesso stata additata come “vecchia” ed ora sta riscoprendo una nuova giovinezza musicale….

“Per quello che vale, non è mai troppo tardi, o nel mio caso troppo presto, per essere quello che vuoi essere. Non c’è limite di tempo, comincia quando vuoi, puoi cambiare o rimanere come sei, non esiste una regola in questo. Possiamo vivere ogni cosa al meglio o al peggio, spero che tu viva tutto al meglio, spero che tu possa vedere cose sorprendenti, spero che tu possa avere emozioni sempre nuove, spero che tu possa incontrare gente con punti di vista diversi, spero che tu possa essere orgogliosa della tua vita e se ti accorgi di non esserlo, spero che tu trovi la forza di ricominciare da zero.”

Il videoclip che potete vedere qui a seguire mostra la cantante in varie fasi della sua vita… da bambina, sul palco e al trucco mentre viene dipinta di oro e blu sulla pelle… il tutto con una data… venerdì 28 maggio 2021. Alla fine del video si sente la Tatangelo cantare “È questione di tempo, dovevi saperlo, ho preso le cose dal tuo appartamento…”

Non ci resta quindi che aspettare meno di due settimane per scoprire cosa accadrà.