Anna Oxa a Belve, tra Amici e Sanremo 2023, si commuove parlando dell’affetto arrivatole della gente

Era molto attesa l’intervista di Anna Oxa nella prima puntata della nuova edizione Belve, per la prima volta in prima serata. Un incontro, quello con Francesca Fagnani, importante anche perché l’artista non ha praticamente rilasciato interviste durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con Sali (canto dell’anima).

L’intervista è iniziata ovviamente con la domanda cult del programma, che belva si sente? Dalla risposta della cantante si è subito capito che era più intenzionata a parla dell’essenziale che del superfluo. “Come belva? Se dovessi pensare ad una belva che denigra e distrugge, allora l’essere umano. Per il resto sono istintiva e percettiva, quindi potrei esserle tutte… forse uno squalo circondato da pesciolini.”

La Fagnani ha provato ad estorcere qualcosa sulle numerose polemiche che hanno accompagnato la cantante negli ultimi anni, Festival compreso, ma la Oxa è riuscita a sottrarsi a tutte.

A domanda diretta su Virginia Raffaele, che anni fa la associò a Elsa Regina dei Ghiacci per il fatto che non ridesse alle sue battute durante la loro partecipazione ad Amici risponde: “Io porto sempre me stessa, rido se devo sento di ridere altrimenti no. Bisognerebbe farsi qualche domanda ogni tanto…”

Ed è proprio su Amici che Francesca ritorna nel corso dell’intervista. Per chi non lo ricordasse nel 2016 la Oxa partecipò al serale del programma (era l’anno della vittoria di Sergio Sylvestre e del secondo posto di Elodie) e, subito dopo la finale del programma comunicò: “Anna Oxa lascia l’Italia per motivi di sicurezza…“. Cosa successe chiede la giornalista.

L’artista risponde così, non confermando che ebbe paura ma che lascò subito l’Italia:

“È una cosa importante… c’erano motivi, non posso parlare di queste cose. Non voglio entrare in dinamiche che sono state abbastanza delicate e toste. Non voglio entrare in episodi che io ritengo siano alle mie spalle e di cui non voglio perdere tempo della mia vita.

Ho avuto paura? Sono andata via.”

Sul Festival di Sanremo invece spiega: “Sono contentissima perché non relaziono me, o la signora Oxa, alla manifestazione in sé. Ma quanto io sia riuscita a portare alla nuova generazione qualcosa di straordinario che debba essere divulgato. Quando dico sali donna o sali uomo vuol ritorna alla qualità, che è in estinzione.

Nessuno si aspettava dopo 13 anni il mio ritorno a Sanremo e la gente mi è stata così vicina, ha vissuto una commozione incredibile…“.

Ed su queste parole che il suo tono di voce cambia e Anna Oxa si commuove… “Mi commuovo perché vuol dire che tu hai comunicato con il cuore, non con altro“.

Sulla posizione in classifica chiosa: “La gente è fuori da quella sala. Bisogno vedere chi vota? Esiste la gente non il voto. Il vero voto è quello che tu hai trasferito. Io non considero ciò che non è serio“.

Nel frattempo diversi utenti del web ci hanno fatto notare che le foto che ritraevano nei giorni scorsi sulla pagina Instagram di Francesca Fagnani la giornalista con Anna Oxa non sono più presenti sul profilo della stessa.