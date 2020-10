Sarà disponibile dal 7 ottobre Bla Bla, il nuovo singolo di Anna feat Guè Pequeno. Un atteso ritorno che arriva a qualche mese da Bando, singolo certificato platino che ha sfiorato quota 90 milioni tra stream e views grazie anche ai vari remix.

Prima di questa nuova avventura discografica e promozionale, Anna è la protagonista con Night Skinny di un brano inedito per la serie Red Bull 64 Bar, che nei mesi scorsi ha coinvolto artisti del calibro di Guè Pequeno, Lazza, Marracash, Dani Faiv, Frah Quintale e Shablo (Ne abbiamo parlato Qui).

Per tutte le 64 barre, Anna dimostra di essere all’altezza del rap game nazionale e la base di Night Skinny permette alla giovane di dar sfogo alle sue abilita. Rap e melodie accattivanti.

“La merda che han sputato su di me nei loro piatti

La vera sofferenza non l’ho provata nei pianti

La vera storia è che nessuno aspettava ‘sti patti

E tieni gli occhi aperti chica, o ti fregano in tanti”

Un messaggio chiaro contro gli haters che l’hanno presa di mira dopo l’inaspettato successo.

ANNA FEAT GUÈ PEQUENO BLA BLA

Il pezzo con Night Skinny e Bla Bla sono i primi progetti di una lunga serie che Anna rilascerà durante l’autunno.

Anna è l’artista più giovane ad aver conquistato la vetta della classifica Fimi. Il brano ha superato i confini nazionali conquistando le playlist di Danimarca, Francia, Stati Uniti, Svizzera (dove è stata certificata Platino), Austria, Finlandia, Canada, Svezia, Germania, Olanda, Belgio, Spagna, India, Portogallo, Repubblica Ceca, Hong Kong, Ungheria, Singapore e Taiwan.

Un ottimo risultato raggiunto anche grazie ai remix pubblicati in Germania con Maxwell, in Gran Bretagna con Endor, in Francia con JUL e negli States con Rich The Kid.

Foto di Mattia Guolo